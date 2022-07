Nuova Alfa Romeo Giulia: meno premi più immatricolazioni

Nuova Alfa Romeo Giulia sarà sicuramente uno dei modelli che faranno parte della gamma dello storico marchio milanese nei prossimi anni. La notizia è stata ufficialmente confermata nei mesi scorsi dall’amministratore delegato della casa automobilistica del Biscione, Jean Philippe Imparato. A differenza della prima generazione, che ha fatto letteralmente incetta di premi ma con numeri di vendita non sempre soddisfacenti, la nuova generazione della berlina punterà al sodo e cioè a vendere.

Più Immatricolazioni e meno premi per la nuova Alfa Romeo Giulia

Per vendere la nuova Alfa Romeo Giulia subirà una pesante trasformazione. L’auto sarà rinnovata in maniera radicale in modo da poter intercettare un numero più ampio di clienti. Non è un caso che si parli di una doppia anima per questa auto, che probabilmente con la futura generazione avrà due diverse versioni.

La prima sarà diretta erede del modello attuale nelle vesti di berlina coupé a 4 porte che punterà sulle prestazioni con un design estremante sportivo. Di questo modello si dice anche che potrebbe avere un nome diverso, forse GTV, ma al momento non vi sono certezze.

La seconda versione di Giulia sarà la berlina rialzata fastback in stile Citroen C5 X che vi mostriamo in un render qui sotto. Con questo modello la nuova Alfa Romeo Giulia punterà a conquistare nuove fette di clienti in mercati difficili come Stati Uniti e Cina, dove la casa automobilistica del Biscione dovrà necessariamente fare bene se vuole davvero trasformazioni in un brand premium globale come auspicato dai dirigenti di Stellantis.

La nuova Alfa Romeo Giulia sia nella versione sportiness che in quella da berlina rialzata utilizzerà la piattaforma STLA Large e sarà una vettura completamente elettrica. Saranno diverse le versioni presenti in gamma tra cui anche la Quadrifoglio che sarà quella ad alte prestazioni.

Imparato ha promesso che se anche con l’elettrico continuerà ad esserci la sigla Quadrifoglio sarà perché Alfa Romeo sarà riuscita a garantire un livello di prestazioni, di meccanica e di piacere di guida all’altezza di quella che la storia e la tradizione della casa automobilistica del Biscione.

Quanto all’anno di arrivo della nuova Alfa Romeo Giulia sul mercato, almeno una di queste due versioni dovrebbe arrivare nel 2025 ed essere la prima auto ad essere prodotta da Alfa Romeo solo ed esclusivamente con motori elettrici. Si parla in proposito di autonomie fino a 800 km con una ricarica completa per le versioni con le batterie più ampie.

Prima del debutto di questa auto però assisteremo ad un altro importante debutto e cioè quello del SUV compatto Alfa Romeo Brennero che sarà prodotto in Polonia e verrà lanciato sul mercato nel corso del primo trimestre del 2024.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Brennero: il SUV compatto saprà conquistare i fan del Biscione?