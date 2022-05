Nuova Alfa Romeo Giulia: ulteriori conferme di una rivoluzione

Si parla da alcuni giorni con insistenza di un cambio di design rivoluzionario per la nuova Alfa Romeo Giulia, seconda generazione della celebre berlina di segmento D che presumibilmente sarà presentata nel corso del 2025. Come vi abbiamo già riportato in precedenza, si vocifera che la vettura possa subire una profonda trasformazione estetica con la sua seconda generazione. La notizia è stata desunta da alcune dichiarazioni effettuate dal nuovo boss di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato.

Nuova Alfa Romeo Giulia: nuove conferme del cambio di look arrivano dal Regno Unito

Anche dal Regno Unito e più precisamente da Autocar, famoso magazine inglese di solito molto affidabile in quanto a indiscrezioni, ha detto che il CEO Imparato ha confermato mentre era a Pomigliano in occasione dell’avvio della produzione di Alfa Romeo Tonale, che la nuova Alfa Romeo Giulia potrebbe stupire. Il numero uno della casa automobilistica del Biscione avrebbe confermato che pur non volendo rinunciare alle berline classiche, la mancanza di una station wagon si è fatta sentire e dunque con la futura generazione di Giulia si potrebbe trovare una sorta di via di mezzo tra i due mondi.

“Non voglio rinunciare al mercato delle berline”, ha detto ad Autocar. “È nel DNA di Alfa Romeo avere una berlina sportiva. Ma riconosco anche che ci sono stati molti suggerimenti che dovrebbe esserci una versione station wagon della Giulia. Forse c’è un punto di svolta tra la berlina e la station wagon. Con una nuova Giulia forse potremo avere il meglio di entrambi i mondi”.

Imparato ha affermato che i piani di prodotto futuri del marchio italiano sarebbero sostenuti dalla “stabilità”, qualcosa che gli è sicuramente mancato negli ultimi 20 anni e oltre. Nel caso in cui avvenga questa trasformazione di Giulia da berlina classica in qualcosa di simile alla Genesis G70 Shooting Brake, comunque il Biscione non rinuncerebbe del tutto alle berline.

Infatti il posto di Giulia verrebbe preso da una nuova Alfa Romeo GTV che arriverebbe sul mercato come rivale di Tesla Model 3 in versione completamente elettrica. L’auto avrebbe un formato coupé a quattro porte in stile Audi A5 Sportback. Insomma quello che inizialmente sembrava una semplice voce sembra ogni giorno di più diventare qualcosa di concreto.

