Citroen Tianyi Beyond: ecco la versione cinese di C5 Aircross

Citroen ha rivelato il restyling C5 Aircross in Europa lo scorso gennaio. Adesso questo modello è stato introdotto anche in Cina. In quel mercato però questa vettura prende il nome di Citroen Tianyi Beyond. Il SUV francese è prodotto localmente per il mercato cinese dalla joint venture Stellantis-Dongfeng. Visivamente, il veicolo è praticamente identico al C5 Aircross, beneficiando degli stessi aggiornamenti che lo fanno sembrare più moderno rispetto al suo predecessore. Quest’ultimo era disponibile anche in Cina ma si chiamava Tianyi C5 Across.

Citroen Tianyi Beyond: in Cina lanciata la gemella di C5 Aircross

Proprio come la C5 Aircross, la Tianyi Beyond è dotata di nuovi fari e griglia a LED che seguono l’ultimo linguaggio di design di Citroen, montanti neri, accenti cromati sulla linea del finestrino, rivestimento in plastica intorno alla carrozzeria, mancorrenti sul tetto e piastre paramotore per un look avventuroso, oltre alla versione aggiornata Grafica a LED per i fanali posteriori.

All’interno, il cruscotto ridisegnato presenta un quadro strumenti digitale da 10 pollici e un touchscreen di infotainment da 12,3 pollici. L’equipaggiamento include ADAS di livello 2, una porta di ricarica wireless, un tettuccio panoramico, un sofisticato sistema di navigazione con realtà aumentata e tappezzeria in Alcantara. Il SUV incentrato sul comfort è dotato anche delle sospensioni Progressive Hydraulic Cushions di Citroen, introdotte nel pre-restyling C5 Aircross nel 2017, e dei caratteristici sedili ricchi di schiuma.

Ciò che è abbastanza diverso dal C5 Aircross con specifiche dell’UE è la gamma di motori, poiché la Cina è esente dalle rigide normative europee sulle emissioni. Il modello base è dotato di un motore turbo da 1,6 litri che produce 175 CV e 250 Nm. Il più potente 400 THP è dotato di un motore turbo da 1,8 litri che produce 208 CV e 300 Nm di coppia. Entrambi i motori a benzina sono accoppiati esclusivamente a un cambio automatico a otto rapporti che trasmette potenza all’asse anteriore.

Infine, Citroen Tianyi Beyond è disponibile anche in versione PHEV . Il propulsore elettrificato è il più potente della gamma, offrendo una potenza combinata di 296 CV e 520 Nm di coppia, mentre il motore elettrico montato posteriormente offre capacità AWD. I clienti cinesi non ottengono l’ ibrido plug-in FWD disponibile in Europa. Dongfeng-Citroen ha già iniziato a effettuare preordini per Tianyi Beyond in Cina, con prezzi compresi tra ¥ 157.700 ($ 23.393) e ¥ 231.700 ($ 34.372) a seconda della variante.

