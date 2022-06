Nuova Citroen C5 Aircross: accelera la produzione

La nuova Citroen C5 Aircross è stata presentata nel corso del mese di gennaio del 2022 e ha iniziato la sua produzione nello stabilimento di Rennes nell’aprile 2022. Adesso la sua produzione verrà rapidamente potenziata per prepararsi al lancio commerciale del veicolo in Europa a giugno.

Si intensifica la produzione della nuova Citroen C5 Aircross a Rennes

La nuova Citroen C5 Aircross ha riscosso un grande successo da quando è stato presentata nel 2018 e lanciato nel 2019. Oggi, commercializzata in 85 paesi e avendo venduto più di 325.000 unità, di cui 245.000 in Europa, C5 Aircross si distingue nel segmento dei SUV compatti altamente competitivo grazie al suo spazio a bordo, alla sua modularità e in particolare al suo impareggiabile comfort.

La nuova Citroen C5 Aircross mostra una nuova silhouette che esprime maggiore potenza e distinzione incarnando uno stile moderno e dinamico. Punto di riferimento in termini di comfort e modularità, il SUV è disponibile nelle versioni benzina e diesel e nella versione ibrida plug-in, che attualmente rappresenta il 41% delle vendite.

La combinazione delle sospensioni Citroën Advanced Comfort® con i sedili Citroën Advanced Comfort, lo spazio e la modularità senza rivali, nonché le tecnologie di assistenza alla guida, come Highway Driver Assist, trasformano ogni viaggio in un’esperienza serena e rilassante. In esclusiva Citroën, le sospensioni Progressive Hydraulic Cushions assicurano che i passeggeri viaggino in assoluto comfort assorbendo le imperfezioni della strada.

C5 Aircross è l’unico SUV del segmento a offrire tre sedili posteriori singoli scorrevoli, reclinabili e retrattili. Questa straordinaria modularità è completata dal volume del bagagliaio più spazioso della sua categoria: da 580 l a 720 l per le versioni benzina e diesel e da 460 l a 600 l per la versione ibrida plug-in.

La fabbrica di Rennes ha un posto ben radicato nel cuore della storia di Citroën. Dopo aver recentemente celebrato il suo 60 ° anniversario, la fabbrica che iniziò la produzione con l’Ami 6 nel 1961, ha visto uscire dalla linea di produzione un gran numero di modelli emblematici di Citroën, dalla GS, alla BX, alla XM, alla C5 e alla C6 , per citarne solo alcuni. La produzione dei primi modelli C5 Aircross è iniziata a marzo 2018 e l’inizio della produzione del modello restyling rafforza un po’ di più il legame tra Citroën e la fabbrica di Rennes.

Ti potrebbe interessare: Citroën Ami protagonista alla Milano Design Week in cinque versioni speciali