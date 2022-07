Citroën C3 2023: avvistata la versione Feel con motore EC5 1.6

La Citroën C3 2022 avrà come opzione d’accesso alla gamma la versione Live con motore Firefly da 1 litro. Il propulsore EC5 da 1.6 litri, invece, equipaggerà la variante Feel con cambio manuale a 5 rapporti. Questo allestimento avrà ancora il Pack con il cambio automatico a 6 velocità.

La nuova C3 sta già circolando per le strade brasiliane senza alcun camuffamento, come dimostra un prototipo avvistato dai media brasiliani. Sappiamo che la presentazione ufficiale avverrà il mese prossimo. Le nuove foto spia dimostrano che la versione First Edition avrà gli Airbump nella parte inferiore delle portiere.

Citroën C3 2023: in Brasile è stato avvistato un prototipo senza camuffamento della versione Feel

Vista lateralmente, la Citroën C3 Feel 2023 con motore da 1.6 litri vanta un aspetto più pulito, ma mantiene le modanature nei passaruota. Le maniglie delle portiere sono in tinta con la carrozzeria mentre le barre al tetto e le calotte degli specchietti retrovisori esterni sono ancora nere. Inoltre, queste ultime integrano gli indicatori di direzione. I cerchi da 15” sono in lega leggera e vantano una finitura grigia, oltre ad essere abbinati a pneumatici Pirelli Cinturato P1 con dimensioni di 195/65 R15.

Anteriormente, la versione entry-level con motore EC5 non dispone di fari aggiuntivi e la parte inferiore del paraurti è tutta nera. Sul retro, invece, possiamo vedere la stessa logica per il paraurti e nessuna verniciatura nella parte inferiore.

Tra le principali caratteristiche di serie proposte dalla Citroën C3 Feel 2023 abbiamo sterzo elettrico, aria condizionata, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, sistema di infotainment con funzione mirroring wireless, supporto Apple CarPlay e Android Auto, porta USB anteriore, due porte USB posteriori per la ricarica, tergicristallo posteriore, sistema antiappannamento, volante con comandi audio e telefono, chiave con comando di apertura e chiusura delle portiere e tanto altro ancora. In termini di sicurezza, la nuova vettura vanta doppi airbag, ABS, controlli di trazione e stabilità e sistema di assistenza alla partenza in salita.

Come anticipato poco fa, la nuova C3 Feel avrà il motore EC5 da 1.6 litri sviluppato da ex PSA. Si tratta di un’unità capace di erogare 113 CV di potenza a 6000 g/min e 151 Nm di coppia massima a 4250 g/min usando la benzina.

Con l’etanolo, invece, i numeri passano a 120 CV a 6000 g/min e 153 Nm a 4500 g/min. Accanto a questo powertrain troviamo un cambio manuale a 5 marce o uno automatico a 6 rapporti.

Infine, la Citroën C3 2023 propone un bagagliaio con capacità di 315 litri (il più grande nel segmento in Brasile) e un corpo con dimensioni di 3,28 metri di lunghezza, 1,73 metri di larghezza, 1,58 metri di altezza e 2,54 metri di passo.