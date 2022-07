Fiat Cronos 2023: inizia ad essere distribuita alle concessionarie

Prevista per il debutto a luglio, la nuova Fiat Cronos 2023 ha iniziato a essere distribuita presso le concessionarie della casa automobilistica italiana in Argentina. Oltre alla nuova opzione di cambio automatico di tipo CVT, la berlina compatta otterrà anche puntuali innovazioni di design e un’opzione di ingresso senza precedenti con un motore 1.0 Firefly. Il nuovo Fiat Cronos 2023 dovrebbe arrivare in Brasile nelle prossime settimane.

Nelle immagini rilasciate dal profilo di FCA Fan Brazil su Instagram (@fca_fan_brazil), è possibile vedere alcune delle novità della nuova Fiat Cronos 2023. All’anteriore, la berlina avrà una nuova calandra anteriore con doppie finiture cromate. Sul lato, le ruote avranno un design inedito in tutte le versioni. Le modifiche dovrebbero estendersi anche al modello Argo, che può anche ottenere un nuovo paraurti anteriore.

Inoltre, la berlina otterrà anche una nuova opzione di verniciatura in Strato Grey, oltre alle finiture color rame nella versione S-Design. All’interno, le novità sono il nuovo volante simile al Fiat Pulse – che equipaggerà tutte le versioni della berlina – e il bracciolo anteriore, che sarà esclusivo delle versioni CVT.

Sotto il cofano, i nuovi Cronos e Argo avranno il motore 1.3 Firefly da 107 CV e 134 Nm associato a un cambio di tipo CVT a 7 rapporti. Questo è lo stesso set che già equipaggia il SUV Pulse e il pickup Strada. Altra novità per Cronos sarà il debutto delle versioni new entry equipaggiate con il motore 1.0 Firefly da 75 CV e 105 Nm, sempre con cambio manuale a 5 marce.

Secondo il sito web Autos Segredos, la Fiat Cronos 2023 dovrebbe anche ottenere una nuova opzione Precision 1.3 top di gamma con cambio CVT. Sono previste anche nuove aggiunte all’elenco delle dotazioni di serie, soprattutto in relazione agli elementi di sicurezza, come gli airbag laterali e i controlli elettronici di stabilità e trazione in più versioni rispetto ad oggi.

