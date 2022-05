Fiat Pulse testata in Messico prima del suo debutto

Il Centro Ricerca, Sviluppo e Test di Ingegneria dell’Autoveicolo di Stellantis Mexico ha svolto un rigoroso lavoro di “set-up” su Fiat Pulse, al fine di conoscere nel dettaglio tutte le caratteristiche tecniche e le dinamiche di prodotto. L’obiettivo è che questo nuovo membro della famiglia Fiat sia preparato alle condizioni climatiche e orografiche della Repubblica messicana.

Testato in Messico Fiat Pulse prima del suo debutto

Il Centro di ricerca, sviluppo e test di ingegneria automobilistica è stato aperto nel 2005 e si trova a ovest di Città del Messico. Dispone di strutture moderne, che includono aule di formazione, un auditorium, sistemi di comunicazione satellitare e un impianto di raccolta dell’acqua piovana che fornisce i suoi servizi.

Lo scopo del Centro di Ricerca, Sviluppo e Test di Ingegneria dell’Autoveicolo è quello di sviluppare e valutare i prodotti dei vari marchi del gruppo Stellantis. Qui i veicoli vengono testati per garantire che soddisfino i requisiti governativi, nonché le condizioni d’uso in tutti i tipi di strade e climi. Le sue diverse aree, in cui operano tecnici e ingegneri laureati nelle principali università del Paese, comprendono prove su veicoli, laboratori per la misura delle emissioni contaminanti, laboratori di ingegneria dei materiali e metrologia, dinamometri per motori e trasmissioni.

Con questo Engineering Center, Stellantis Mexico è all’avanguardia nei progressi tecnici, nonché nello sviluppo dei prodotti che produce e commercializza, il che si è riflesso in una maggiore soddisfazione e fiducia per i clienti. Fiat Pulse dunque si prepara a debuttare in un altro mercato. Il SUV compatto in Brasile sta ottenendo buoni risultati. Basti pensare che ad aprile in quel paese è risultato essere il SUV più venduto in assoluto con oltre 5 mila immatricolazioni.

