Alfa Romeo, Fiat e Lancia: ecco quali potrebbero essere le sorprese

Il futuro di Alfa Romeo, Fiat e Lancia inizia a delinearsi con maggiore precisione man mano che passano le settimane anche se ancora sono tanti i dubbi che rimangono soprattutto per quanto riguarda Fiat e Alfa Romeo. Quello che in tanti si domandano al momento è quali potrebbero essere le sorprese che le tre case automobilistiche potrebbero regalare nei prossimi anni ai rispettivi fan.

Ecco quali potrebbero essere a nostro avviso le soprese di Alfa Romeo, Fiat e Lancia per i rispettivi fan

Per quanto riguarda Alfa Romeo, la sorpresa potrebbe derivare dall’arrivo di alcune auto sportive in edizione limitata, come anticipato dal numero uno del Biscione Jean Philippe Imparato. Un’altra sorpresa potrebbe essere il ritorno di MiTo o comunque di una vettura che potrebbe prendere il suo posto nella gamma del Biscione come nuova entry level davanti al B-SUV Brennero.

Per quanto riguarda invece Fiat una sorpresa potrebbe essere l’arrivo di una nuova Fiat Topolino nelle vesti di quadriciclo leggero elettrico su base Citroen Ami. L’auto potrebbe essere prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco. Altra sorpresa potrebbe arrivare dal ritorno di qualche altro nome del passato. Si fa ad esempio spesso riferimento al nome di Fiat Uno che potrebbe tornare nei prossimi anni nelle vesti di SUV Compatto.

Per quanto riguarda Lancia, il suo futuro rispetto ad Alfa Romeo e Fiat è stato già delineato con maggiore precisione dal suo numero uno, Luca Napolitano. Sappiamo che saranno tre i nuovi modelli: Ypsilon, Aurelia e Delta. Questi arriveranno rispettivamente nel 2024, 2026 e 2028. Qui le sorprese potrebbero arrivare con versioni speciali come la Elefantino Rosso o la HF che potrebbero tornare a far parte della gamma della casa automobilistica piemontese che potrebbe inoltre pensare anche di tornare nel mondo dei rally.

