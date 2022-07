Peugeot aperta a potenziali clienti nel WEC

Dopo aver osservato quanto accaduto nella recente 6 Ore di Monza, Jean-Marc Finot, responsabile del reparto sportivo del Gruppo Stellantis, ha lasciato la porta aperta ai team privati ​​interessati a gestire i prototipi di Peugeot 9X8. La proposta nasce per rendere redditizia parte dell’investimento e anche per accelerare lo sviluppo della vettura. Questo poiché il programma prevede che Peugeot Sport disporrà di due Hypercar a tempo pieno la prossima stagione del WEC, ma sei date in un anno sono considerati un po’ poche per l’investimento effettuato e anche per poter sviluppare meglio la vettura.

Peugeot non esclude di poter mettere a disposizione la propria 9X8 per team clienti nel WEC

La ricomparsa di Peugeot nel WEC non sembra per il momento aver suscitato negli altri team un grande interesse, per questo Finot non ha esitato a dichiarare che, nonostante nessun team privato si sia avvicinato a lui per parlargli, sarebbe interessato a condividere il programma perché ovviamente hai bisogno di più 9X8 sui rack. Le dinamiche del motorsport hanno dimostrato che la partecipazione di team indipendenti contribuisce notevolmente allo sviluppo e alla messa a punto delle vetture grazie alla varietà di configurazioni che possono essere valutate in pista.

La situazione per Peugeot sotto questo aspetto non è facile per via del costo che significherebbe per una struttura privata noleggiare un prototipo ibrido dalla meccanica alquanto complessa. Inoltre, durante la prima fase del programma, il team Rebellion si è separato dalla società, dopo appena due mesi con la Peugeot, causando molti dubbi nell’ambiente. In precedenza, il produttore francese aveva team clienti nel WEC, ma al momento visto il cambio di regolamenti previsto nel 2023 c’è molta incertezza tra i team privati che preferiscono aspettare.

A proposito di ciò Jean-Marc Finot ha dichiarato: “Se un cliente fosse interessato, lo accoglieremmo. Dobbiamo concentrarci sul nostro programma ufficiale, ma se avessimo l’opportunità di avere più Peugeot in griglia, saremmo molto felici. È un’attività sportiva. Chi è interessato è il benvenuto.”

