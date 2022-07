Nuova Peugeot 408 ha celebrato il ritorno in pista del brand a Monza

Dopo un anno dal reveal del prototipo con cui ha annunciato il suo ritorno nel mondiale endurance, Peugeot ha fatto debuttare l’innovativa hypercar Peugeot 9X8 alla 6 Ore di Monza. La Casa del Leone ha calamitato l’attenzione del pubblico nel Tempio della Velocità nel weekend appena trascorso.

Un’auto rivoluzionaria, sviluppata dal marchio francese, che fonde un attento studio stilistico funzionale alla performance ad una lunga esperienza dell’azienda nel mondo delle corse, dato il suo invidiabile palmares sportivo.

Nuova Peugeot 408: la vettura di ultima generazione debutta davanti al pubblico monzese

La 9X8 è scesa in pista mantenendo fede al progetto iniziale: nessuna ala posteriore. E così è stato, a dimostrazione dello spirito innovativo della casa automobilistica francese. Un debutto atteso anche dal team Peugeot TotalEnergies che ha maturato esperienza in tutte le occasioni in cui è scesa in pista e che ha constatato che la downforce necessaria in queste gare è stata ugualmente ottenuta anche senza un elemento apparentemente indispensabile in un’auto da corsa.

A pochi minuti dal via della 6 Ore di Monza è scesa in pista per un giro inaugurale anche la nuova Peugeot 408, scortata da tre 308 a rappresentare il tricolore italiano. La nuova 408 è un modello totalmente inedito e svelato pochi giorni fa al pubblico mondiale, ma mai visto finora dal vivo dal pubblico. Questo debutto italiano ha confermato ancora una volta l’importanza del nostro Paese a livello globale, il secondo mercato assoluto per Peugeot dopo la Francia.

Un weekend di doppio debutto cui hanno partecipato anche il CEO di Stellantis Carlos Tavares, la direttrice di Peugeot Linda Jackson e il direttore del Design Peugeot Matthias Hossann, che sono saliti a bordo delle auto della parata assieme allo storico brand ambassador del marchio Stefano Accorsi.

Un caldo weekend motoristico monzese che ha visto arrivare tanto pubblico, che ha avuto modo di visitare anche la Fan Zone Peugeot allestita poco distante dalla zona paddock. Qui, oltre alle tre 308 della parata, erano esposte le Peugeot e-2X8, 3X8 e 5X8 PSE (Peugeot Sport Enginereed), esemplari allestiti con livrea ispirata alla 9X8 scesa in gara. Negli spazi Peugeot, inoltre, è stato possibile acquistare il nuovo merchandising firmato Peugeot Sport, ricevere un gadget o prenotarsi per un test drive in concessionaria.

Non solo pubblico ma anche tutte le concessionarie Peugeot che hanno visto dal vivo quanto concreto sia il progetto Peugeot di ritorno nel campionato mondiale endurance e quello di offrire al pubblico un nuovo ed inedito modello come la nuova Peugeot 408, profondamente innovativa nelle linee e nei contenuti tecnologici, perfetta declinazione dei valori della Casa del Leone, quello con la più lunga storia industriale al mondo in ambito automotive. Fascino, Eccellenza ed Emozione, tre concetti perfettamente espressi dalla nuova 408, un modello che arriverà sul mercato italiano all’inizio del 2023.