Alfa Romeo: quali saranno e quando arriveranno le prossime novità

Alfa Romeo è tornata alla ribalta nel mondo dei motori grazie al lancio del SUV di segmento C Alfa Romeo Tonale presentato ufficialmente lo scorso 8 febbraio ad Arese e protagonista del primo porte aperte nelle concessionarie italiane nel secondo weekend di giugno. Si tratta di una novità che ha fatto molto rumore. Era da anni del resto che la casa automobilistica del Biscione non lanciava un nuovo modello. L’ultimo era stato il SUV Alfa Romeo Stelvio nel 2016.

Ecco l’ordine cronologico in cui dovrebbero arrivare i futuri modelli di Alfa Romeo

Per fortuna non dovremo più aspettare così tanto per vedere un nuovo modello dello storico marchio milanese. Il prossimo infatti dovrebbe arrivare tra poco più di un anno. Secondo indiscrezioni si tratterà del B-SUV che sarà prodotto a Tychy in Polonia insieme ad Jeep B-SUV e alla Fiat Panda SUV.

Questo modello si dovrebbe chiamare Brennero. Il suo debutto potrebbe avvenire verso la fine del 2023 mentre lo sbarco in concessionaria avverrà nel corso del 2024. Questo sarà il primo modello del Biscione ad offrire una versione completamente elettrica che però non sarà l’unica ad arrivare. Infatti è prevista la presenza anche di versioni ibride e a benzina.

Nel corso del primo trimestre del 2025 dovrebbe avvenire un altro importante debutto. Ci riferiamo alla nuova generazione di Alfa Romeo Giulia. L’auto tornerà sul mercato nelle vesti di auto solo elettrica. Questo dunque sarà il primo modello della casa milanese ad essere prodotta esclusivamente con motori elettrici al 100 per cento. L’auto sarà molto diversa dal modello attuale per quanto riguarda il design.

Infatti la seconda generazione di Giulia dovrebbe abbandonare definitivamente le vesti di berlina sedan a tre volumi e assumere le sembianze di una sorta di berlina rialzata fastback. Questo ovviamente non significa che Alfa Romeo dirà addio alle berline più tradizionali. Infatti tra il 2026 e il 2027 dovrebbe arrivare sul mercato la nuova GTV che tornerà nelle vesti di berlina coupé di grandi dimensioni totalmente elettrica.

Prima della nuova GTV tuttavia assisteremo al debutto della seconda generazione di Stelvio. L’auto dovrebbe arrivare agli inizi del 2026. Anche in questo caso si attendono importanti novità dal punto di vista estetico e la presenza in gamma di soli motori elettrici al 100 per cento. Nel 2027 sarà il momento del futuro Alfa Romeo E-SUV.

Il veicolo è stato ufficialmente confermato dal CEO del brand premium di Stellantis, Jean Philippe Imparato. Si tratterà di una vettura che nascerà su piattaforma STLA Large e rappresenterà il non plus ultra del design, della tecnologia, del piacere di guida, del lusso della casa automobilistica milanese.

Non è invece ben chiaro quando debutteranno le future auto sportive promesse da Imparato nel caso in cui le cose per Alfa Romeo dovessero andare per il verso giusto nei prossimi anni. Ci riferiamo alle nuove Duetto e 33 Stradale nominate dallo stesso Imparato che però ha precisato che prima si dovrà pensare ad aumentare le quote di mercato e migliorare l’immagine del Biscione. Dunque è probabile che il loro arrivo non avvenga prima del 2027 o del 2028.

Dobbiamo però riportare una voce secondo cui una di queste due auto potrebbe debuttare prima del previsto e cioè tra il 2024 e il 2025. Ricordiamo che si tratta di vetture in edizione limitata che dovrebbero arrivare sul mercato in pochissime unità, forse anche con motore a combustione, prevalentemente per i collezionisti.

Ovviamente per il momento l’unica certezza è che la gamma del Biscione sarà profondamente rinnovata e che dovrebbe arrivare una novità all’anno come confermato dallo stesso Imparato. Per il resto le nostre sono semplici supposizioni per le quali conviene attendere conferme ufficiali che comunque secondo le ultime voci potrebbero arrivare entro la fine del 2022.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Stelvio: un nuovo bodykit in stile Fast & E Furious per il SUV