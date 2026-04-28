Stellantis punterà forte su Jeep e Ram per sfondare negli Stati Uniti

Stellantis potrebbe ripartire dai suoi marchi più forti per rilanciare la crescita, soprattutto in Nord America. Secondo un nuovo report di Reuters di cui vi abbiamo scritto nei giorni scorsi, il gruppo guidato da Antonio Filosa starebbe valutando una strategia più selettiva sugli investimenti futuri, concentrando risorse e sviluppo sui brand che oggi garantiscono i risultati più solidi nei principali mercati globali.

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Jeep e Ram saranno i grimaldelli di Stellantis per scardinare il mercato auto negli Stati Uniti

Nel mercato nordamericano, questo significa soprattutto due nomi: Jeep e Ram. Il primo resta uno dei pilastri internazionali del gruppo grazie alla forza della gamma SUV, mentre il secondo continua a presidiare un segmento fondamentale come quello dei pickup full-size, molto redditizio e centrale per i clienti statunitensi.

La logica appare pragmatica. Invece di distribuire risorse in modo uniforme tra tutti i 14 marchi del portafoglio, Stellantis punterebbe a rafforzare i brand con maggiore capacità di generare volumi e margini. Oltre a Jeep e Ram in Nord America, il report indica Peugeot e Fiat come marchi chiave per Europa e altri mercati internazionali.

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Per Stellantis, questa scelta arriverebbe in un momento delicato. Il gruppo deve recuperare terreno negli Stati Uniti, consolidare la propria posizione in Europa e affrontare una concorrenza sempre più aggressiva, in particolare da parte dei costruttori cinesi. Allo stesso tempo, la revisione di alcuni progetti legati all’elettrico ha reso ancora più importante un utilizzo mirato degli investimenti.

Concentrarsi su Jeep e Ram consentirebbe al gruppo di ripartire da ciò che funziona già. Jeep offre una forte riconoscibilità globale e una gamma SUV capace di parlare a mercati molto diversi. Ram, invece, rappresenta uno dei marchi più importanti nel cuore del mercato americano, dove i pickup restano prodotti ad alto valore commerciale.

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Questo non significherebbe la fine per marchi come Dodge o Chrysler. Secondo il report, i brand con volumi inferiori potrebbero assumere ruoli più mirati, con prodotti regionali e maggiore utilizzo di piattaforme e tecnologie condivise. Una strada che permetterebbe di contenere i costi senza cancellare la varietà del portafoglio Stellantis.

I dettagli ufficiali potrebbero arrivare durante la prossima presentazione agli investitori ad Auburn Hills, nel Michigan. Ma una cosa ormai sembra sicura e cioè che per crescere in Nord America, Stellantis vuole affidarsi ai suoi marchi più forti. E oggi quei marchi si chiamano Jeep e Ram.