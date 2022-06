Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio: c’è chi la immagina così [Render]

Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio è tornato alla ribalta negli ultimi giorni in seguito ad alcune interessanti dichiarazioni del nuovo numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato. Il boss di Alfa Romeo, nel corso di una recente intervista, ha dichiarato che non è ancora certo che vi sarà in futuro una versione di questo tipo del modello. Questo in quanto questa vettura non era stata pensata originariamente per avere versioni ad alte prestazioni.

C’è chi immagina così una eventuale Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio

Imparato quindi non ha escluso che la versione ibrida plug-in da 275 cavalli che sarà svelata in autunno possa essere la top di gamma. Tuttavia il CEO non ha escluso al 100 per cento l’arrivo di una Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio dicendo che molto dipenderà dal successo che questo modello otterrà sul mercato. Nel caso di richiesta elevata allora l’arrivo di nuove versioni non è da escludere.

A proposito di Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio, si registra nelle scorse ore l’arrivo di un nuovo render che prova ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto nel caso in cui alla fine Alfa Romeo decidesse di realizzarla. Si tratta del famoso artista digitale Avarvarii che ha realizzato questo render per il magazine automobilistico britannico AutoExpress.

Ovviamente se davvero un modello di questo tipo dovesse arrivare sul mercato avrebbe tutte le caratteristiche estetiche e tecniche di una Quadrifoglio con un motore da oltre 300 cavalli e prestazioni davvero importanti. Questa auto qualora arrivasse sarebbe ovviamente anche la versione più costosa in assoluto tra quelle proposte nella gamma del SUV di segmento C. Vedremo dunque se davvero in futuro ci sarà spazio per questo tipo di auto nella gamma di Tonale.

Quello che è certo è che la gamma Quadrifoglio in futuro farà ancora parte di Alfa Romeo come confermato da Jean Philippe Imparato. Infatti la sua presenza è sicura nella gamma di future auto di alto livello che nei prossimi anni arriveranno ad arricchire la gamma della casa automobilistica del Biscione.

Ci riferiamo in particolare ad auto quali le future generazioni di Giulia e Stelvio, la nuova GTV e l’E-SUV che debutterà nel corso del 2027.

