Stellantis rinnova i servizi connessi: arrivano Connect ONE e Connect PLUS

Stellantis semplifica la propria offerta di servizi connessi introducendo una nuova struttura basata su due pacchetti: Connect ONE e Connect PLUS. Il primo è incluso nel prezzo di acquisto del veicolo e resta valido per 10 anni, mentre il secondo è disponibile in abbonamento dopo un periodo di prova.

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Connect ONE e Connect PLUS riorganizzano l’offerta digitale di Stellantis, con nuove funzioni

Connect ONE amplia ora le funzioni dedicate ai veicoli elettrificati, con e-Remote Control per tutti i marchi Stellantis e e-ROUTES by Free2move Charge per Opel e Peugeot. I conducenti di modelli elettrici e ibridi plug-in possono così gestire da smartphone ricarica e precondizionamento dell’abitacolo, migliorando comfort ed efficienza energetica.

Connect PLUS aggiunge invece nuovi servizi per sicurezza e praticità. Tra questi figurano i comandi vocali Amazon Alexa Vehicle to Home, per gestire dispositivi smart domestici dall’auto, e il sistema di localizzazione del veicolo in caso di furto, pensato per favorire un recupero più rapido.

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Il servizio di assistenza per il tracciamento dei veicoli rubati nasce per rispondere a una preoccupazione sempre più sentita dai clienti: la sicurezza dell’auto. In caso di furto, il sistema aiuta a localizzare il veicolo e può facilitare l’intervento delle autorità, aumentando le possibilità di recupero.

Accanto a questa funzione, Stellantis rafforza anche i servizi pensati per chi guida un’auto elettrica. e-ROUTES by Free2move Charge è un copilota intelligente che semplifica la pianificazione dei viaggi, soprattutto quando bisogna tenere conto della ricarica. Il servizio è accessibile direttamente dal veicolo tramite mirroring, anche sui modelli privi di navigatore integrato.

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e-ROUTES aiuta il conducente a scegliere il percorso più adatto considerando diversi elementi: autonomia disponibile, colonnine presenti lungo la strada, condizioni del traffico, distanza complessiva e stile di guida. In questo modo permette di stimare meglio l’autonomia reale e di programmare con più tranquillità le eventuali soste per la ricarica.

Grazie ai dati in tempo reale e alle preferenze impostate dall’utente, il sistema rende il viaggio più semplice e prevedibile, riducendo l’ansia legata alla batteria e alla disponibilità delle stazioni di ricarica.

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Inoltre, l’interfaccia è stata migliorata con una visualizzazione del percorso più ampia e la visualizzazione in tempo reale delle condizioni del traffico (ingorghi, incidenti, ecc.). Proprio come Peugeot e Opel, che hanno integrato e-ROUTES nel loro pacchetto Connect ONE, i marchi Stellantis possono personalizzare la propria offerta di servizi connessi in termini di contenuti, durata e prezzo.