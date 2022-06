Alfa Romeo E-SUV: tutto quello che sappiamo fino ad ora

Alfa Romeo E-SUV è uno dei modelli che faranno parte della gamma della casa automobilistica del Biscione nei prossimi anni. Di questo modello si parla già da tempo infatti il suo lancio doveva avvenire già ai tempi di Sergio Marchionne. Per un po’ di tempo di questa vettura si sono perse le tracce ma nei mei scorsi a sorpresa il numero uno dei Alfa Romeo, il CEO Jean Philippe Imparato è tornato a parlare di questa vettura confermando ufficialmente il suo arrivo in futuro.

Alfa Romeo E-SUV: ecco tutto quello che sappiamo fino a questo momento

Del futuro Alfa Romeo E-SUV al momento si sanno pochissime cose. Anche il suo nome rimane per il momento sconosciuto. Come confermato dal CEO Imparato il SUV sarà svelato nel corso del 2027. Questa auto sarà la nuova top di gamma dello storico marchio milanese e avrà il compito di rilanciare il marchio in mercati importanti quali Cina e Stati Uniti.

La vettura sorgerà sulla piattaforma STLA Large e arriverà sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Utilizzando la piattaforma Large di Stellantis che deriva dalla Alfa Romeo Giorgio il modello dovrebbe garantire un’autonomia fino a 800 km con una ricarica completa.

Per quanto riguarda la sua lunghezza si vocifera che questo modello, che si collocherà davanti ad Alfa Romeo Stelvio nella gamma di SUV dello storico produttore del Biscione, avrà una lunghezza intorno ai 490 cm. Nonostante le dimensioni imponenti, Alfa Romeo E-SUV non rinuncerà a quelle che sono le caratteristiche estetiche e tecniche delle auto della casa automobilistica milanese. L’auto avrà uno stile sportivo e si caratterizzerà per una guida dinamica. E’ stato escluso inoltre che il modello arrivi sul mercato anche in versione con tre file di sedili per 7 passeggeri.

Già il prossimo anno è probabile che possano arrivare nuove informazioni a proposito di questo futuro modello di Alfa Romeo. In particolare si vocifera che potrebbe essere svelato il nome e inoltre non si escludono più avanti le prime immagini teaser della futura top di gamma della casa automobilistica milanese.

