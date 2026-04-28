Nuova Jeep Renegade, il SUV compatto prepara il ritorno: tra nuova piattaforma, motori e prezzo accesibile

La nuova Jeep Renegade torna al centro delle indiscrezioni e l’attesa cresce, soprattutto tra chi ha sempre apprezzato il carattere compatto e robusto del SUV americano. Dopo aver conquistato un ruolo importante in diversi mercati, la Renegade si prepara a una nuova generazione pensata per aggiornare la formula originale senza tradirne lo spirito. L’obiettivo sarà chiaro: mantenere quella personalità riconoscibile che l’ha resa popolare, ma con uno stile più moderno e motorizzazioni più vicine alle esigenze attuali.

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La nuova Jeep Renegade potrebbe avere le carte in regola per fare bene sul mercato

Secondo le ultime voci, la nuova Jeep Renegade non arriverà ovunque nello stesso momento. In Europa potrebbe debuttare prima, verso la fine del 2027 mentre in Sud America il lancio sarebbe previsto nel 2028. Una tempistica significativa, perché proprio il mercato sudamericano ha sempre avuto un peso importante per questo modello. In quella regione Jeep gode di un’immagine molto forte, legata a robustezza, versatilità e spirito d’avventura.

Il futuro modello dovrebbe nascere su una nuova piattaforma Stellantis, sviluppata per contenere i costi e garantire maggiore flessibilità tecnica. È uno degli aspetti centrali del progetto, perché permetterebbe alla nuova Jeep Renegade di non legarsi a una sola alimentazione, ma di proporre una gamma più ampia e adatta a mercati diversi, con versioni ibride e una variante completamente elettrica.

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In un primo momento si era parlato soprattutto di una Renegade 100% elettrica, ma il mercato sembra aver spinto Jeep verso una strategia più equilibrata. La domanda di auto elettriche non cresce ovunque con la stessa velocità e, in molti Paesi, i clienti cercano ancora modelli accessibili, semplici da usare e adatti alla vita quotidiana. Per questo una proposta multi-energy potrebbe rivelarsi la soluzione più concreta.

Dal punto di vista estetico, la nuova Jeep Renegade dovrebbe conservare gli elementi che hanno reso riconoscibile il modello: proporzioni compatte, passaruota marcati, frontale verticale e un’impostazione da piccolo SUV solido. Allo stesso tempo, ci si aspetta un design più attuale, con fari LED sottili, una griglia reinterpretata e dettagli più tecnologici.

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La vera sfida sarà trovare il giusto spazio accanto ad Avenger e Compass. Per questo la Renegade potrebbe crescere leggermente nelle dimensioni, offrendo più comfort e versatilità senza perdere la sua anima urbana. Se le indiscrezioni saranno confermate, la nuova Jeep Renegade tornerà con una formula molto chiara: stile più moderno, motori elettrificati, prezzi competitivi e quel carattere Jeep che continuerà a fare la differenza.