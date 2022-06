Alfa Romeo Stelvio: un nuovo bodykit in stile Fast & E Furious per il SUV

Alfa Romeo Stelvio è senza dubbio uno dei SUV più sportivi in assoluto che è possibile acquistare in questo momento sul mercato. Per i possessori di Stelvio che sono fan dei look da corsa, SD Carbon offre un ampio bodykit per il SUV italiano, che lo fa sembrare uno dei veicoli visti nella saga di Fast and Furious.

Ampio bodykit da parte di SD Carbon per Alfa Romeo Stelvio

Nonostante sia stato originariamente introdotto nel 2016 e sia in attesa di un imminente restyling, lo Stelvio non ha ricevuto molta considerazione dal mondo dell’aftermarket. Il motivo è che i tuner di solito si concentrano su rivali più popolari nel segmento dei SUV, come l’ Audi Q5, la BMW X3 e il Mercedes-Benz GLC. Tuttavia, il bodykit personalizzato di SD Carbon è piuttosto ampio, cambiando drasticamente l’aspetto dello Stelvio.

La caratteristica più accattivante sono i parafanghi anteriori e posteriori realizzati in FRP. Come è possibile vedere nelle foto, la larghezza notevolmente aumentata rende sicuramente più idoneo l’uso di ruote aftermarket con pneumatici più larghi.

Oltre ai parafanghi, c’è un’estensione per il paraurti anteriore con uno splitter in fibra di carbonio prominente, mentre il cofano ventilato opzionale in FRP o fibra di carbonio aggiunge più aggressività. Al mix sono state aggiunte minigonne laterali più larghe, uno spoiler a coda di anatra e uno spoiler sul tetto più grande, insieme a un diffusore in fibra di carbonio.

Tutte queste parti limiteranno sicuramente le capacità fuoristrada dello Stelvio, ma il SUV era già una proposta incentrata sulla strada e la maggior parte dei proprietari non lo userebbe comunque fuori dai sentieri battuti.

Secondo SD Carbon, il bodykit è stato creato per le varianti base dello Stelvio. Tuttavia, una società con sede nel Regno Unito chiamata Deranged ha apportato alcune modifiche e l’ha adattata alla versione Quadrifoglio.

Questo modello unico era dotato di un set di ruote Vossen da 22 pollici e non presentava alcuna modifica al motore che rimaneva il V6 biturbo da 2,9 litri di serie che produce ben 375 kW / 510 CV direttamente dalla fabbrica. Al momento esiste un solo Stelvio Quadrifoglio di questo tipo nel Regno Unito, mentre delle versioni normali esistono varie unità.

