Fiat Grizzly e Fastback: due SUV per cambiare volto al marchio

Fiat prepara una nuova fase della propria strategia globale e guarda con sempre maggiore attenzione al segmento dei SUV. Dopo aver costruito per decenni una parte importante della propria identità attorno a citycar e modelli razionali, il marchio torinese sembra pronto ad allargare il proprio raggio d’azione con due progetti molto attesi: Fiat Grizzly e Fastback.

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Con Fiat Grizzly e Fastback la casa torinese si prepara ad allargare il suo raggio d’azione

I due modelli, secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, dovrebbero condividere la stessa filosofia di base ma rivolgersi a clienti diversi. La Fiat Grizzly avrebbe un’impostazione più pratica e familiare, con forme robuste, abitacolo spazioso e una possibile configurazione anche a sette posti. La Fiat Fastback, invece, punterebbe su un’immagine più dinamica, con una linea da SUV-coupé e proporzioni pensate per attirare chi cerca un modello compatto ma dal carattere più sportivo.

La base tecnica sarà la piattaforma Smart Car di Stellantis, già pensata per modelli globali, accessibili e multi-energy. Questo significa che Fiat Grizzly e Fastback potrebbero essere proposte con diverse motorizzazioni, a seconda dei mercati: elettriche, ibride e forse anche termiche tradizionali. Una scelta che permetterebbe a Fiat di adattarsi a contesti molto differenti, dall’Europa al Sud America, fino ad altri mercati emergenti.

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Il punto centrale sarà però il prezzo. Fiat dovrà riuscire a mantenere quanto promesso di recente dal suo CEO Olivier Francois: offrire auto semplici, concrete e accessibili, senza rinunciare a tecnologia, sicurezza e contenuti moderni. In un mercato in cui molti SUV compatti hanno raggiunto listini sempre più elevati, Fiat Grizzly e Fastback potrebbero rappresentare una risposta più razionale e democratica.

La Grizzly, in particolare, potrebbe intercettare le famiglie alla ricerca di spazio e versatilità, proponendosi come alternativa a modelli più costosi del segmento C. Il nome, ancora non ufficiale, richiama un’immagine solida e avventurosa, coerente con un SUV pensato per essere robusto, pratico e adatto a un utilizzo quotidiano.

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La Fastback, che è stata immortalata nei giorni scorsi nella prima immagine senza veli, avrebbe invece il compito di portare nella gamma Fiat una nota più emozionale. Non una sportiva in senso tradizionale, ma un SUV dal design più filante, capace di unire stile e funzionalità senza perdere il legame con la concretezza del marchio. Vedremo se con questi due modelli che debutteranno nel corso della prossima estate la casa torinese riuscirà a raggiungere gli obiettivi prefissati.