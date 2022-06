Alfa Romeo: le future auto sportive saranno delle vere e proprie supercar

Alfa Romeo nei prossimi anni lancerà tante nuove vetture. La maggior parte di queste auto saranno SUV e Crossover, ma come ha anticipato nei mesi scorsi il numero uno del Biscione l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato, non si tratterà solo di questo tipo di auto ma ci sarà spazio in futuro anche per berline e auto sportive.

Le future Alfa Romeo sportive saranno delle vere e proprie supercar

A proposito di queste ultime, sappiamo già che arriveranno in futuro quando il piano di rilancio di Alfa Romeo sarà ben avviato. Queste auto, di cui Imparato nei mesi scorsi ha fatto anche qualche nome, saranno delle vere e proprie supercar. Le vetture infatti garantiranno prestazioni di altissimo livello e inoltre avranno prezzi davvero importanti. Si parla di non meno di 150 mila euro.

Non è ancora chiaro se si tratterà di auto con motori a combustione o elettriche al 100 per cento o se nella loro gamma che comunque sarà in edizione limitatissima ci sarà spazio per entrambe le tecnologie. Quello che è certo è che si tratterà di modelli di altissimo livello che rappresenteranno una sorta di fiore all’occhiello della futura gamma dello storico marchio milanese racchiudendo in se il meglio della tecnologia, del piacere di guida, del lusso, del design, delle prestazioni della casa automobilistica del Biscione.

Ricordiamo anche che nei mesi scorsi Imparato ha fatto qualche nome a proposito di queste future auto sportive dicendo che punta al ritorno di auto quali Nuova Alfa Romeo Duetto, 33 Stradale, GTV etc. Su alcune di queste si vocifera addirittura che il capo del design del Biscione, lo spagnolo Alejandro Mesonero Romanos abbia già iniziato a lavorare. Non sappiamo se sia vero ma quello che è certo è che quando arriveranno queste auto sicuramente si faranno notare.

Prima però occorre rilanciare il marchio del Biscione che il gruppo Stellantis vorrebbe trasformare in un vero e proprio brand globale. Per questo nei prossimi anni arriveranno delle auto che andando a collocarsi in segmenti di mercato tra i più in voga dovrebbe garantire alla casa italiana un sostanzioso aumento delle immatricolazioni oltre che un miglioramento complessivo dell’immagine del marchio.

Ci riferiamo naturalmente a vetture quali Alfa Romeo Tonale che finalmente è arrivato in concessionaria con il primo porte aperte nei giorni scorsi. Ma ci riferiamo al futuro B-SUV Brennero, senza dimenticare le nuove generazioni della berlina Giulia e del SUV Stelvio oltre che l’E-SUV che Imparato ha confermato arriverà nel 2027 per fronteggiare rivali del calibro di Bm,w X5 e che diventerà la nuova top di gamma della casa automobilistica milanese.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo: la casa automobilistica del Biscione sveglia Milano con la F1 nel giorno del suo 112 Anniversario