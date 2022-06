Alfa Romeo sveglia Milano con la F1 nel giorno del suo 112 Anniversario

Alfa Romeo oggi compie 112 anni. Per festeggiare questo importante anniversario la casa automobilistica del Biscione ha deciso di mettere in atto un’iniziativa davvero singolare. Lo storico marchio milanese infatti ha deciso di portare la sua monoposto di Formula 1 che di solito viene impiegata sui circuiti di tutto il mondo nelle strade di Milano.

Alfa Romeo festeggia i suoi primi 112 anni portando la monoposto di F1 tra le strade di Milano

La monoposto del Biscione è partita da piazza Duomo e ha attraversato tutti i luoghi più iconici della città. Tra questi, piazza San Babila, Porta Nuova, la maestosa stazione centrale, il quartiere City Life per terminare il suo tour cittadino proprio a Gattamelata, luogo dal forte significato storico. Infatti è proprio qui che nel 1910 sorgeva il Portello, il primo sito produttivo della casa automobilistica del Biscione. In questo posto sorge adesso il nuovo flagship store del marchio milanese che offre una sorta di anticipazione di quello che sarà il futuro del brand premium di Stellantis.

Al volante della Monoposto il pilota dell’Alfa Romeo F1 Team Valtteri Bottas, il pilota finlandese che ha in pochi mesi conquistato tutti a suon di prestazioni entusiasmanti che gli hanno premesso di aggiudicarsi ad oggi un bottino di 46 punti, posizionandolo al 8° posto in classifica piloti.

Un modo straordinariamente originale di Alfa Romeo per risvegliare l’animo della città che sicuramente si sarà domandato cosa stesse succedendo tra le strade ancora silenti della capitale internazionale e multietnica, simbolo mondiale del Made in Italy. Ricordiamo che nei prossimi giorni ad Arese molte altre iniziative saranno messe in atto per festeggiare questo importante anniversario per il Biscione.

