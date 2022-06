Dodge pianifica 3 novità importanti ad agosto

Dodge mostrerà novità importanti relative al suo futuro nel corso del prossimo mese di agosto con le attese rivelazioni del suo veicolo ibrido plug-in, la nuova Hornet, e un modello concettuale della sua futura muscle car completamente elettrica. Il tutto avverrà durante la cosiddetta “Settimana della velocità”, i giorni tra l’evento MotorTrend Presents Roadkill Nights Powered by Dodge il 13 agosto e la Woodward Dream Cruise una settimana dopo.

Dodge presenta tre nuove auto il prossimo mese di agosto

Il marchio americano del gruppo Stellantis farà tre annunci in tutto il mondo, uno ogni giorno dal 15 al 17 agosto dall’atrio M1 di Pontiac a un pubblico di ospiti invitati. I debutti fanno parte del piano per ridefinire la muscle car come veicolo elettrico. Stellantis interromperà la produzione dell’attuale generazione di veicoli presso lo stabilimento di assemblaggio di Brampton in Ontario nel 2023.

Lunedì 15 agosto dopo Roadkill Nights, Dodge farà un annuncio che riguarderà la sua attuale formazione di muscle car che include Challenger e Charger. Un altro annuncio è previsto per martedì 16 agosto.

Questo dovrebbe riguardare la nuova Hornet, che il CEO di Dodge Tim Kuniskis ad aprile ha detto che probabilmente sarebbe stato rivelato durante la Speed ​​Week. All’epoca il numero uno della casa americana rivelò che il veicolo sarebbe stato disponibile come ibrido plug-in, il che lo posiziona per un lancio nel 2023, quando Dodge ha detto che inizierà a vendere il suo primo PHEV.

Secondo indiscrezioni la nuova Hornet si basa sulla piattaforma del nuovo SUV Tonale di Alfa Romeo. Quel veicolo viene fornito di serie con un motore turbo da 2,0 litri ma è anche disponibile come ibrido plug-in con 275 cavalli di potenza dati da due motori elettrici accoppiati a un motore turbo da 1,3 litri.

Mercoledì 17 agosto, Dodge farà un ulteriore annuncio. Questo probabilmente sarà un modello concettuale della sua futura muscle car completamente elettrica. Kuniskis l’anno scorso aveva suggerito che il veicolo avrebbe fatto il suo debutto nei primi tre mesi del 2022, ma i problemi alla catena di approvvigionamento hanno ostacolato la rivelazione, ha affermato ad aprile. Dodge lancerà un veicolo elettrico di produzione nel 2024.

“Sto spingendo per rendere pubblico il nostro progetto e mostrare cosa stiamo facendo e come lo stiamo facendo il più velocemente possibile”, aveva detto Kuniskis ad aprile. Vedremo dunque che novità arriveranno dalla casa americana di Stellantis.

