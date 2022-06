Nuova Dodge Hornet: ancora un avvistamento per il prototipo

Nei mesi scorsi ha destato grande sorpresa il fatto che il gruppo Stellantis abbia deciso di fare rivivere il nome di nuova Dodge Hornet. Infatti questo modello sarà una sorte di clone di Alfa Romeo Tonale con il quale condividerà anche il luogo di produzione e cioè lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco in Campania. A proposito di questo modello segnaliamo che nelle scorse ore sul web sono state pubblicate nuove foto spia che mostrano il prototipo camuffato in versione con carrozzeria quasi definitiva.

Nuove foto spia del prototipo della nuova Dodge Hornet clone di Alfa Romeo Tonale

Come già si era intuito in precedenza, la nuova Dodge Hornet assomiglia molto ad Alfa Romeo Tonale. Le ultime immagini mostrano che davanti, l’Hornet ha una fascia con insenature negli angoli e un’apertura al centro a forma trapezoidale. C’è una griglia sottile nel mezzo della faccia del veicolo e un’apertura un po’ più grande sopra di essa. I fari sono stretti e hanno bordi appuntiti.

Lungo i lati, la nuova Dodge Hornet presenta un rivestimento che circonda i passaruota e il bordo inferiore della carrozzeria. C’è una linea del tetto arcuata e un finestrino ad angolo sull’autovettura che impediscono al crossover di sembrare troppo squadrato. La parte inferiore del finestrino della porta posteriore ha un’inclinazione verso l’alto. Le ruote di questo veicolo sembrano essere le stesse che abbiamo visto nel SUV di segmento C della casa automobilistica del Biscione.

La coda ha uno spoiler sul tetto e una cornice che delinea i lati del finestrino. Su ogni lato ci sono tre fanali posteriori rettangolari. Secondo quanto riferito, i propulsori della nuova Dodge Hornet sono gli stessi di quelli offerti da Alfa Romeo Tonale. Negli Stati Uniti, ciò darebbe alla Dodge un quattro cilindri turbo da 1,3 litri con un motore elettrico che alimenta l’asse posteriore per una potenza totale del sistema di 272 CV (203 kW). Una batteria da 15,5 kilowattora offrirebbe oltre 50 km di autonomia.

Per quanto riguarda il debutto della nuova Dodge Hornet si parla del mese di agosto per la sua presentazione mentre lo sbarco in concessionaria dovrebbe avvenire nei mesi successivi. Ricordiamo però che questo modello sarà commercializzato solo ed esclusivamente in Nord America. Vedremo dunque nelle prossime settimane quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori.

