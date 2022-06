Fiat: a Kragujevac i lavoratori bloccano l’autostrada

Momento di tensione tra i dipendenti di Fiat a Kragujevac in Serbia a causa della decisione del gruppo Stellantis che chiuderà per due anni la fabbrica obbligando i dipendenti ad andare all’estero per non perdere il posto di lavoro. I lavoratori sono arrivati ​​nella capitale serba con otto autobus a due piani e circa 30 auto. Al Sava Center aspettano il primo ministro serbo Ana Brnabić, dalla quale chiedono assicurazioni scritte che Stellantis soddisferà le loro esigenze.

Fiat Kragujevac: i dipendenti bloccano l’autostrada

I lavoratori hanno dato al premier una scadenza fino a martedì. Poiché non c’erano garanzie scritte, hanno rispettato la loro previsione e oggi hanno bloccato l’autostrada nella capitale in entrambe le direzioni.

Il blocco durerà fino alle 17, ha annunciato il presidente del sindacato indipendente dei lavoratori della plastica Fiat, Zoran Miljković. Ha aggiunto che la durata del blocco dipenderà da ciò che sta accadendo, e c’è anche la possibilità che i manifestanti si dirigano verso la sede del governo.

Stellantis intende iniziare a produrre auto elettriche tra cui forse anche la nuova Fiat Panda a Kragujevac tra due anni. Così facendo, il management ha stimato che nel 2016 ci sarebbe un surplus di 1.541 lavoratori, tanti quanti lavorano attualmente nello stabilimento Fiat Chrysler. Inoltre, un’eccedenza del 90 per cento degli operai delle fabbriche Fiat Plastics.

Ai lavoratori in esubero è stato offerto un trattamento di fine rapporto o un contratto di due anni per lavorare all’estero, cosa che i lavoratori non hanno accettato. Un membro della squadra negoziale di operai Fiat, Igor Anđić, ha fatto notare ai media serbi che nello stabilimento di Kragujevac negli ultimi dieci anni sono state prodotte più di 600.000 auto. «Per Stato e Fiat abbiamo guadagnato più di tre miliardi di dollari in dieci anni, quindi non c’è bisogno di prendere soldi dal bilancio della nazione, ma ci deve essere un fondo da cui verrà pagato il TFR per lasciare la fabbrica ”, ha esortato.

“1.500 persone rimarranno senza lavoro in fabbrica, persone che non avranno uno stipendio dal prossimo mese. La pratica nel mondo è che quando un lavoratore lascia la società dopo dieci anni, viene riccamente ricompensato, non preso assetato sull’acqua .e ci mandano tutti a casa con 2.000 euro”, ha aggiunto Anđić.

Ricordiamo che lo scorso 28 aprile fece scalpore anche in Italia la notizia che il governo serbo aveva firmato un accordo con Stellantis sulla produzione di auto elettriche in quel sito produttivo. L’investimento sarebbe stato di 190 milioni di euro e la produzione, secondo le previsioni del management, inizierà a metà 2024. Non c’è però ancora un accordo su cosa accadrà ai lavoratori.

