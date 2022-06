B2B Electric Place: Stellantis lancia una nuova piattaforma per le aziende

Stellantis France ha lanciato una piattaforma dedicata ai clienti B2B dei marchi del gruppo con il nome di B2B Electric Place. Il suo obiettivo è semplificare la transizione delle aziende verso la mobilità elettrificata, accompagnandole passo dopo passo, prima, durante e dopo l’acquisto.

Con un percorso differenziato per i gestori di flotte e per i dipendenti che utilizzano un veicolo aziendale, tutti potranno trovare rapidamente informazioni e risposte alle tante domande legate al nuovo ecosistema della mobilità elettrica.

B2B Electric Place: la nuova piattaforma di Stellantis che aiuta le aziende a passare all’elettrificazione

In questo modo, B2B Electric Place sostiene il pilastro Care presente nel piano strategico Dare Forward 2030 annunciato da Stellantis, rappresentando un aiuto concreto per i clienti che scelgono di abbracciare la mobilità elettrificata.

La nuova piattaforma contiene tutte le informazioni e le normative relative ai veicoli elettrici, come la legge LOM e la legge sul clima e la resilienza (promulgate in Francia nel 2019 e nel 2021), la tassazione, gli ecoincentivi e gli aiuti pubblici, al fine di fornire una comprensione globale delle opportunità e dei vincoli attualmente esistenti in Francia, relativi al mondo dei veicoli a basse emissioni (Low Emission Vehicle – LEV).

Per aiutare a scegliere il modello LEV più adatto all’uso di ciascuno, la piattaforma contiene anche semplici strumenti per analizzare la predisposizione del cliente alla mobilità elettrica e per simulare il Total Cost of Ownership (TCO). Inoltre, B2B Electric Place descrive le diverse tecnologie disponibili sul mercato e presenta in modo esaustivo i modelli elettrificati dei vari marchi che compongono Stellantis.

Permette di gestire facilmente la flotta elettrificata

Per facilitare l’utilizzo e la gestione quotidiana della flotta elettrificata, la piattaforma fornisce informazioni sulle soluzioni di ricarica pubbliche e private, sui servizi connessi disponibili per i conducenti, sugli strumenti di gestione della flotta e sulle migliori pratiche per l’utilizzo e la guida di veicoli elettrificati.

Questo nuovo strumento è a disposizione di tutti i rappresentanti commerciali della rete di Stellantis France per aiutare le aziende ad affrontare le sfide della transizione energetica e a coglierne tutte le opportunità. Lo strumento è accessibile online ed è stato progettato per essere utilizzato su PC, tablet e smartphone e dovrebbe essere presto esteso al resto dei paesi europei.

Sandrine Bouvier, responsabile e-Mobility di Stellantis France, ha dichiarato che i clienti Stellantis devono ricevere rapidamente risposta a tutte le domande sollevate dal processo di transizione energetica in atto. D’ora in poi, i vincoli normativi e le limitazioni all’accesso alle grandi città avranno un impatto sulle loro attività e sulla mobilità dei loro dipendenti, ma anche sul loro impegno in termini di CSR. L’ambizione del gruppo è quella di sostenerli attraverso il tool B2B Electric Place, in linea con il piano strategico Dare Forward 2030.