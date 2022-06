Nuova Fiat Panda: ecco cosa ha detto il CEO di Fiat

Nuova Fiat Panda sarà uno dei modelli che faranno parlare e discutere di più nei prossimi anni nel mondo dei motori. La vettura infatti subirà un cambiamento radicale rispetto al modello attuale e inoltre rappresenterà una sorta di anticipazione di quello che sarà il futuro della principale casa automobilistica italiana. A proposito del futuro di Fiat nelle scorse ore registriamo alcune interessanti dichiarazioni rilasciate dal numero uno del brand di Torino, l’amministratore delegato Olivier Francois.

Olivier Francois ha confermato notizie interessanti a proposito della nuova Fiat Panda

Quest’ultimo ha confermato che la nuova Fiat Panda nel design sarà ispirata alla concept car Fiat Centoventi mostrata per la prima volta nel 2019 in occasione del Salone dell’auto di Ginevra. L’auto sarà solo elettrica e rappresenterà una sorta di nuovo inizio per la principale casa automobilistica italiana che come abbiamo detto in altre occasioni aspira a diventare una sorta di Tesla del popolo rendendo le sue auto elettriche accessibili a tutti.

Quanto al debutto della nuova Fiat Panda, Francois ha anticipato che ormai non manca molto al suo arrivo anche se ovviamente il CEO non si è voluto sbilanciare fissando date. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Serbia, paese in cui molto probabilmente l’auto sarà costruita, la sua produzione dovrebbe iniziare verso la metà del 2024 con la presentazione del modello che potrebbe avvenire tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024.

Oltre a parlare della nuova Fiat Panda, Francois ha ribadito che Fiat intende diventare un marchio globale lanciando auto che possano fare bene un po’ in tutto il mondo e non solo in singole zone come accaduto fino a questo momento.

Di certo questo modello saprà stupire. Esso inoltre darà origine ad una famiglia di nuove auto di Fiat elettriche a prezzi accessibili che probabilmente comprenderà anche l’erede di Tipo e il B-SUV che Fiat ha intenzione di produrre a Tychy in Polonia dal prossimo anno. Questa famiglia si contrapporrà a quella di 500 che invece sarà più costosa e modaiola. Vedremo dunque cos’altro emergerà nelle prossime settimane a proposito di questo atteso modello che siamo sicuri ci regalerà tante novità interessanti.

