Alfa Romeo punta sulla Tonale per raddoppiare le vendite in Spagna

Alfa Romeo Tonale si accinge a sbarcare anche in Spagna. Sono già 660 i clienti spagnoli di Alfa Romeo che hanno ordinato il SUV di segmento C e che riceveranno la propria unità a partire dal prossimo mese di luglio. Francesco Colonnese, direttore di Alfa Romeo per Spagna e Portogallo, ha anticipato che il nuovo Tonale è chiamato a essere il modello per il rilancio del marchio nella penisola iberica.

Alfa Romeo Tonale: il SUV del Biscione al debutto in Spagna

L’obiettivo è raddoppiare quest’anno e con soli sei mesi di commercializzazione le unità vendute nel 2021 in Spagna e raggiungere circa 4.000 unità che dovrebbero aumentare ancora di più nel 2023 quando la gamma del SUV sarà presente in concessionaria al completo.

La casa automobilistica del Biscione ha ideato una strategia commerciale in cui non vuole applicare sconti e per questo ha lanciato offerte di finanziamento incentrate sul lancio dell’Edizione Speciale e le prime due versioni del SUV che arriveranno sul mercato. Vedremo dunque quella che sarà l’accoglienza dei clienti spagnoli per Alfa Romeo Tonale e se l’obiettivo di raddoppiare le immatricolazioni rispetto al 2021 sarà raggiunto.

Ricordiamo che dopo la creazione di Stellantis, il nuovo CEO del marchio italiano, Jean-Philippe Imparato, ha deciso di posticiparne il lancio (era stato presentato al Salone di Ginevra 2019) per migliorare la qualità complessiva del prodotto. Con questo unico obiettivo sono stati effettuati oltre quattro milioni di km di test e 15 mila ore di simulazione. A conferma di questo impegno per la qualità, lo storico marchio milanese offre una garanzia di cinque anni sul suo nuovo modello destinato ad essere protagonista del mercato per molti anni.

