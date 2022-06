Alfa Romeo 8C Spider: atteso all’asta un raro esemplare praticamente nuovo

Nel corso di un’asta che si terrà a Monterey dal 18 al 20 agosto 2022, RM Sotheby’s proporrà all’asta una bellissima Alfa Romeo 8C Spider del 2009 proveniente dalla Oscar Davis Collection che dovrebbe essere venduta a una cifra compresa fra 285.000 e 380.000 euro.

Abbiamo di fronte una delle sole 500 8C Spider costruite, di cui soltanto 35 vendute nuove nel mercato statunitense. È rifinita esternamente nella bellissima colorazione Rosso 8C metallizzato (disponibile all’epoca come optional) e abbinata a sedili sportivi in pelle rossa e a una capote nera.

Alfa Romeo 8C Spider: RM Sotheby’s proporrà presto all’asta un rarissimo esemplare

Assieme alla versione Competizione, la decappottabile era un’auto sbalorditiva in edizione limitata per pochi fortunati. Emerse subito dopo l’inizio del XXI secolo, con Alfa Romeo che aveva annunciato di ritornare a produrre modelli sportivi avvincenti.

Il duo 8C ha reso anche omaggio alle grandi Alfa Romeo dell’anteguerra e del dopoguerra, comprese le gloriose vetture da competizione (come suggerisce il nome). Oltre a questo, tali modelli annunciarono il ritorno del Biscione nel mercato USA dopo un’assenza durata oltre un decennio.

L’Alfa Romeo 8C ha debuttato sotto forma di concept car al Salone di Francoforte del 2003 mentre la versione scoperta al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach del 2005. Tutti i fan dello storico marchio di Arese furono entusiasti quando la produzione di entrambe le varianti fu confermata pochi anni dopo. Nel caso dell’Alfa Romeo 8C Spider arrivò con il model year 2008.

Per creare queste vetture, Wolfgang Egger del Centro Stile Alfa Romeo ha progettato pensando alla bellezza e alla potenza assolute. Il disegno distintivo rimane lungimirante e offre uno sguardo al linguaggio di design del futuro del marchio di Stellantis, ricordando però le Alfa Romeo del passato. Ad esempio, ci sono alcuni dettagli ispirati alla 33 Stradale e alla Giulia TZ.

Sotto il cofano c’è un motore da 450 CV

L’aspetto accattivante è ulteriormente esaltato dalle eccezionali prestazioni garantite da un motore V8 da 4.7 litri, costruito interamente in alluminio e di derivazione Ferrari/Maserati, capace di sviluppare 450 CV di potenza a 7000 g/min e 480 Nm di coppia massima a 4750 g/min.

Accanto è presente il cambio manuale Superfast a 6 marce con frizione a doppio disco. Questa è stata posizionata nella parte posteriore per garantire una migliore maneggevolezza ed è abbinata a delle sospensioni a doppio braccio oscillante sia anteriormente che posteriormente.

Come anticipato ad inizio articolo, la 8C Spider è stata realizzata in sole 500 unità. Soltanto 35 di queste furono assegnate al mercato statunitense e ognuna riuscì a trovare subito una casa.

L’esemplare atteso all’asta è stato acquistato nuovo da Oscar Davis nel 2009 e presenta diversi dettagli nell’abitacolo in fibra di carbonio, una capote nera, dei sedili sportivi in pelle rossa, dei cerchi Dark Silver da 20” e delle pinze freno color alluminio con dischi in carbo-ceramica. Il design si completa con lo storico Quadrifoglio sui parafanghi anteriori. Secondo quanto riportato da RM Sotheby’s, questa Alfa Romeo 8C Spider ha percorso appena 6007 km.