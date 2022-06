Peugeot: ecco quali dovrebbero essere le novità fino al 2025

Tra pochi giorni Peugeot farà debuttare un modello molto atteso: ci riferiamo al SUV Coupé 408. Questa però non sarà l’unica novità che riguarderà la casa automobilistica del Leone che da qui al 2025 lancerà sul mercato alcune nuove auto molto importanti.

Peugeot: ecco quelle che saranno le principali novità da qui al 2025 per la casa del leone

Tra le novità previste per il prossimo triennio dalla casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis, segnaliamo il debutto della terza generazione della Peugeot 3008 che dovrebbe essere rivelata nel corso del prossimo anno. Il marchio del Leone potrebbe anche svelare un modello al di sotto dell’attuale 208, con un formato SUV, che rappresenterebbe la nuova entry level della gamma di SUV e potrebbe avere come possibile nome quello di Peugeot 1008. Questo modello potrebbe essere svelato tra il 2024 e il 2025.

E se il 2023 sarà l’anno della nuova Peugeot 3008, sarà anche il momento in cui conosceremo il restyling della berlina 508 che si appresta a vivere la seconda fase della sua vita commerciale in un mercato in cui ormai le berline sembrano non avere più appeal. Non a caso sul futuro di questo modello al momento ci sono grossi interrogativi. Qualcuno ipotizza che possa essere sostituito con un altro SUV che potrebbe arrivare proprio nel 2025.

Infine ricordiamo che sempre nel 2023 dovrebbe essere svelato anche l’aggiornamento della Peugeot 208, con un frontale che, a quanto pare, sarà molto somigliante a quello della nuova 3008. Tra le tante novità che arriveranno con il restyling di metà carriera, si dice che la 208 adotterà a quel punto il sistema multimediale che la Peugeot 308 ha presentato in anteprima lo scorso anno.

Per quanto riguarda l’ e-208, è atteso il debutto di un nuovo motore elettrico da 145 CV invece dell’attuale da 136 cavalli. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito del futuro della casa automobilistica del Leone nei prossimi mesi.

