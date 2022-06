Peugeot detronizza Tesla in Portogallo nella vendita di EV

Peugeot è ora il marchio automobilistico che vende più auto elettriche in Portogallo, dopo aver superato Tesla, che a maggio si è classificata al secondo posto. Secondo i dati diffusi mercoledì dall’Association of Electric Vehicle Users (Uve), nei primi cinque mesi dell’anno Peugeot ha venduto 613 auto elettriche, Tesla 591 e, al terzo posto, Nissan, con 407 unità vendute. KIA appare al quarto posto (400) e Mercedes al 5° posto in classifica (con 397 auto elettriche vendute).

Peugeot supera Tesla in Portogallo: è lei il marchio che vende più auto elettriche

Peugeot e-208 ed e-2008 sono due delle auto elettriche più vendute in quel pese. Se si considera la categoria delle ibride plug-in ( che devono essere allacciate alla corrente elettrica), tra gennaio e maggio la prima posizione nel paese lusitano è occupata da BMW (1.425 auto vendute), seguita da Mercedes (1.127) e Volvo (978). Nella somma delle vendite di ibride ed elettriche pure, nei primi cinque mesi dell’anno la leadership va anche a BMW, con 1.881 unità.

Secondo i dati dell’Uve, maggio è stato un altro mese in cui sono state vendute più auto elettriche che diesel. “A maggio, i veicoli elettrici hanno registrato una quota di mercato del 19,62 per cento rispetto alle autovetture leggere con motore diesel, che hanno ottenuto una quota di mercato del 17,43 per cento”. D’altra parte, tale associazione sottolinea che, quest’anno, un’autovettura su cinque venduta in Portogallo è elettrica.

Per Peugeot sicuramente una notizia molto importante. La casa automobilistica del Leone nei prossimi anni punta ad aumentare ulteriormente la quota di auto elettriche e ibride presenti nella sua gamma al pari di tutti gli altri marchi che fanno parte del gruppo Stellantis.

