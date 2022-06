Nuova Peugeot 408: c’è chi la immagina così

Il prossimo 22 giugno assisteremo finalmente al debutto della nuova Peugeot 408. Da tempo si parla dell’arrivo sul mercato di questo SUV Coupé che dovrebbe avere le carte in regola per sfidare ad armi pari rivali del calibro di Renault Arkana. Nella giornata di ieri Peugeot oltre ad annunciare la data esatta di debutto ha anche pubblicato due nuove immagini teaser che mostrano una parte della carrozzeria del veicolo.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della nuova Peugeot 408 che debutterà il prossimo 22 giugno

Nonostante il debutto sia imminente sul web continuano ad essere pubblicati render che ipotizzano l’aspetto della nuova Peugeot 408, l’ultimo è quello che vi proponiamo in questo articolo che mostra quella che probabilmente sarà la silhouette di questo modello quando finalmente sarà ufficialmente svelato dalla casa automobilistica del Leone.

Descritta come una “berlina fastback dinamica con una carrozzeria rialzata e grandi ruote, e un atteggiamento felino tipico dei modelli del marchio” questo modello suscita grande curiosità tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Peugeot sta ancora nascondendo i dettagli tecnici, ma molto probabilmente la 408 nascerà sulla piattaforma EMP2 che è anche utilizzata da molti altri modelli all’interno del gruppo Stellantis.

Nelle scorse ore sempre a proposito di questa auto è stata anche confermata la disponibilità dell’alimentazione ibrida plug-in e dovremmo aspettarci che vengano offerti motori a benzina e persino completamente elettrici. Questi ultimi però dovrebbero arrivare in un secondo momento.

Questa auto sarà una vettura globale. Oltre che in Europa, infatti sarà commercializzato anche in Cina. Tuttavia, lì sarà conosciuta con il nome di Peugeot 408X. Qualcosa di logico se teniamo conto che nel paese asiatico il nome Peugeot 408 è già utilizzato in una berlina compatta. Un modello che, tra l’altro, è stato recentemente rinnovato. L’ inizio della produzione in serie della nuova Peugeot 408 è fissato per l’autunno 2022. Quindi si prevede che il veicolo arriverà nelle nostre concessionarie come modello del 2023. A proposito di questa auto vedremo dunque cos’altro emergerà in sede di presentazione il prossimo 22 giugno.

Ti potrebbe interessare: Peugeot Landtrek 2023: nuovo avvistamento su strada in attesa del debutto