Fiat Fastback: c’è chi lo immagina così [Render]

Fiat Fastback sarà la grande novità di questo 2022 per quanto riguarda la principale casa automobilistica italiana in Brasile. Il SUV debutterà probabilmente nel corso del prossimo mese di settembre e nelle scorse ore, come vi abbiamo riportato in un altro nostro articolo, il SUV Coupé è stato ufficialmente confermato con un teaser che ha pure anticipato il nome ufficiale del veicolo.

Ecco quale potrebbe essere il design definitivo del SUv Coupé Fiat Fastback che sarà svelato a breve

Nelle ultime ore a proposito del futuro Fiat Fastback sul web è emerso un nuovo render che prova ad immaginare come sarà questa vettura quando finalmente arriverà sul mercato. Si tratta dell’opera del designer digitale Kleber Silva che già in passato in più di una occasione aveva provato ad immaginare quale sarebbe stato il design di questa auto.

La Fiat Fastback 2023 sfrutta la piattaforma MLA e il suo frontale sarà identico alla Pulse Abarth , anch’essa lanciata nel 2022. Per avere il profilo da coupé, invece, le sue porte posteriori avranno la stessa forma di quelle utilizzate dalla berlina Fiat Cronos. Lo sbalzo posteriore più grande fornirà un bagagliaio altrettanto più grande.

Fiat Fastback rivaleggerà direttamente con la Volkswagen Nivus, altro SUV compatto dal profilo coupé. L’intenzione è quella di posizionare il Fastback in una fascia di prezzo superiore al Pulse, che a sua volta è più economico e meno equipaggiato del rivale del marchio tedesco anche nella sua versione più costosa. Fastback sarà l’auto più sofisticata della Fiat prodotta in Brasile. Il quadro strumenti sarà sostanzialmente lo stesso della Pulse, ma con elementi esclusivi. Ciò che farà davvero la differenza nell’abitacolo sarà la console centrale rialzata, nello stile della Honda HR-V.

L’intenzione di Fiat è quella di provare a staccare il suo secondo SUV compatto dalla pretesa giovanile e audace della Pulse e offrire un’alternativa più urbana alla Jeep Renegade. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno prossimamente a proposito di questa attesa vettura di Fiat.

