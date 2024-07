Fiat Strada: a luglio 2024 ha venduto più di 8 mila unità in Brasile ed è leader

Fiat Strada ha già superato la soglia delle 8.000 vendite nel mese di luglio ed è al primo posto nella classifica delle vetture più vendute in Brasile dopo le prime tre settimane di luglio. Secondo Fenabrave il vantaggio del pick-up di Fiat è di 1.289 unità rispetto al secondo posto. Attuale tre volte campionessa nazionale di vendite in Brasile, la Fiat Strada ha chiuso la terza settimana di luglio al primo posto con 8.106 immatricolazioni. Al secondo posto appare la Volkswagen Polo con 6.817. Le due vetture gareggiano per la leadership anche quest’anno – il semestre si è concluso con una vittoria a sorpresa per la Hatchback di Volkswagen.

La Hyundai HB20, auto più venduta a giugno in Brasile, è solo al terzo posto con 5.416. La berlina coreana ha appena subito un aumento di prezzo. A sorpresa nella classifica parziale si segnala la presenza della Fiat Argo davanti alla Chevrolet Onix: 4.833 contro 4.487 immatricolazioni. Dunque oltre a Fiat Strada anche Argo regala soddisfazioni questo mese alla principale casa automobilistica italiana.

Sempre a proposito di Fiat si segnala che Fiat Fastback continua ad essere il SUV più venduto di Stellantis. Ovviamente l’obiettivo è che Fiat Strada confermi per il quarto anno di fila la sua prima posizione nel mercato auto brasiliano a fine anno. Si tratterebbe di un vero record. Il pickup compatto di Fiat è una delle auto che regala maggiori soddisfazioni al brand torinese di Stellantis nel mondo insieme alla Fiat Panda in Italia, alla Fiat Cronos in Argentina e alla Fiat Tipo/Egea in Turchia.