Anche Fiat Argentina ha festeggiato i 125 anni del marchio

Più di 100 ospiti speciali e 15 modelli emblematici del “Fiat Argentina Classics Club” erano presenti al Museo Fitito, Partido de Tres de Febrero, per commemorare l’anniversario dei 125 anni del marchio in tutto il mondo. Da 125 anni nel mondo e 105 anni in Argentina, Fiat è sempre stata un marchio popolare che ha saputo sedurre i suoi seguaci e trasformare i suoi modelli in icone del design. Un marchio dal carattere unico che è uno dei più collezionati al mondo.

Anche in Argentina Fiat commemora i suoi 125 anni

In questa occasione, la casa torinese ha cercato di sorprendere gli ospiti con più di 15 modelli rappresentativi di epoche diverse, dalla 508 S Balilla passando per la Topolino, la 1500, la 800 Spider, la classica 600, la 128, la 147 Sorpasso e perfino il lancio più recente: la FIAT Fastback.

La giornata ha strizzato l’occhio anche alla storia dello sport con la presenza dell’emblematica “Regatta, vencedor”. Modello che Osvaldo “Cocho” Lopez guidò all’inizio del TC2000 con il quale ottenne 5 vittorie emblematiche e allo stesso tempo era presente raccontando qualche parola su quel periodo. Riferimento nazionale nella specialità e pluricampione nella categoria.

Erano presenti i dipendenti degli inizi industriali, degli anni ’60, i membri dei diversi club di classiche, le autorità del comune di Tres de Febrero e Stellantis, per condividere aneddoti e una giornata di festa per questa ricca storia argentina.

“Nel corso della sua storia, Fiat è stata protagonista di momenti decisivi che hanno segnato l’industria automobilistica. Più che sviluppare automobili, ha costruito sogni e opportunità. Compiere 125 anni è un’impresa che solo un marchio con una vera tradizione può raggiungere. Vale la pena sottolineare che l’Argentina, con i suoi oltre 100 anni di storia, svolge un ruolo essenziale come uno dei principali mercati della Fiat, dove sono stati sviluppati diversi modelli iconici che fanno parte della vita di milioni di argentini”, ha evidenziato Martín Zuppi, direttore generale di Stellantis Argentina.