Alfa Romeo Tonale: confronto con la nuova BMW X1

Senza troppe velature, fra i target assoluti (sotto diversi punti di vista) sui quali si è basato il processo di realizzazione dell’Alfa Romeo Tonale c’è la BMW X1 giunta ora alla sua terza generazione appena svelata dal costruttore bavarese. La nuova X1 è rimasta simile alla generazione precedente, ma adotta ora una dose di tecnologia maggiore e una nuova gamma di propulsori con potenze che raggiungono i 326 cavalli erogabili.

È lei la rivale più temibile per il nuovo C-SUV del Biscione; ma l’Alfa Romeo Tonale dovrà comunque fare i conti con altri SUV premium del calibro di Mercedes GLA e Audi Q3. D’altronde per Alfa Romeo si tratta della primissima volta all’interno di questo specifico Segmento, così come della prima volta che una sua vettura si trovi a mettere in pratica un propulsore ibrido. Approcciamo quindi un confronto semplificato per comprendere cosa emerge se mettiamo accanto ad un’Alfa Romeo Tonale una BMW X1.

Le differenze fra Alfa Romeo Tonale e BMW X1 ci sono

Partendo da un punto di vista strettamente estetico, entrambe mettono in pratica concetti già noti per entrambi i marchi introducendo divagazioni di sicura modernità. L’Alfa Romeo Tonale introduce i classici stilemi del marchio a cominciare dal frontale dominato dall’iconico Scudetto Alfa Romeo e quindi dall’impostazione a Trilobo. Vengono anche riproposti fari con andamento triplo ad onda che ricordano diversi modelli del passato, mentre il profilo laterale introduce quella che dal costruttore viene chiamata GT Line e che ricorda l’andamento della fiancata tipico dell’inimitabile Giulia GT. In definitiva il Centro Stile Alfa Romeo ha lavorato al massimo delle possibilità, donando al Tonale un aspetto di grande interesse che dai primi riscontri sembra mettere in pratica ottimi riscontri.

La BMW X1 si presenta con un aspetto più aggressivo rispetto a quello praticato in precedenza, con fiancate dominate da maniglie per le portiere disposte a scomparsa. Il frontale ospita un tipico Doppio Rene di maggiori dimensioni, ma che rimane comunque ben proporzionato con l’impostazione aggressiva di quest’area.

In termini strettamente dimensionali l’Alfa Romeo Tonale presenta dimensioni maggiori rispetto alla sua avversaria tedesca. Il nuovo C-SUV elettrificato del Biscione introduce una lunghezza di 453 centimetri (3 in più della BMW X1), una larghezza di 184 centimetri e un’altezza di 160 centimetri (4 in meno rispetto alla rivale). Un set di valori dimensionali che garantisce ottima abitabilità e una corposa capacità di carico, sebbene la BMW X1 garantisce 540 litri utilizzabili nel bagagliaio contro i 500 litri dell’Alfa Romeo Tonale.

Interni ad alto tasso di tecnologia

Gli interni denotano un’impostazione fortemente differente: più futuristica su BMW X1 e più classica su Alfa Romeo Tonale. In ogni caso il C-SUV del Biscione introduce elevati valori di tecnologia, di certo non interiori a quelli praticati dalla BMW. Sul Tonale non manca il cruscotto con impostazione “a binocolo” dominata però da un piacevole virtual cockpit dotato di molteplici funzionalità.

Sulla BMW X1 trova posto invece un ampio display curvo che racchiude in unico elemento sia lo schermo del cruscotto che quello dell’infotainment. Su Alfa Romeo Tonale c’è quindi uno schermo da 12,3 pollici per il cruscotto e uno da 10,3 pollici al centro della plancia. Più piccolo il cruscotto digitale di BMW X1 che è infatti da 10,25 pollici mentre quello dedicato all’infotainment presenta una dimensione in diagonale da 10,7 pollici.

Capitolo motori

In termini di motori, appare identico il posizionamento trasversale così come la disponibilità della trasmissione automatica e della trazione anteriore o sulle quattro ruote.

L’Alfa Romeo Tonale parte da un 1.5 ibrido sovralimentato a benzina da 130 cavalli, ma si può avere anche con 160 cavalli di potenza con turbina a geometria variabile. In casa BMW, la X1 introduce la gamma con un 1.5 benzina sovralimentato da 136 cavalli di potenza passando poi al 2.0 mild hybrid da 218 cavalli di potenza con trazione su tutte e quattro le ruote. Sulla X1 si può avere la trazione integrale anche sulla diesel xDrive 23d da 211 cavalli di potenza e sulle ibride plug-in xDrive 25e e xDrive 30e da 245 e 326 cavalli di potenza. Su Alfa Romeo Tonale, l’unica possibilità di avere la trazione su tutte e quattro le ruote è da ricercare nella ibrida plug-in da 275 cavalli di potenza che permette anche di viaggiare in elettrico per almeno 80 chilometri.

Oltre al diesel citato, la BMW X1 permette di avere anche un 2.0 da 150 cavalli per la sDrive 18d mentre su Alfa Romeo Tonale l’unico diesel è il 1.6 da 131 cavalli di potenza. Niente full electric per Alfa Romeo Tonale, disponibile invece su X1 per 439 chilometri di autonomia e 313 cavalli erogati.

In termini di sicurezza attiva, entrambe possiedono la guida assistita di Livello 2. Molto bene i prezzi di Alfa Romeo Tonale rispetto a BMW X1: il Biscione propone il suo C-SUV a partire da 35.500 euro mentre la BMW X1 parte da 42.500 euro.