Alfa Romeo ORLEN F1 festeggia l’arrivo del Tonale negli showroom

Alfa Romeo Tonale debutterà questo fine settimana negli showroom dei principali mercati europei, dando il via a un imponente evento “Open Door” che chiamerà l’intera “tribù” Alfa Romeo, ovvero gli appassionati Alfa Romeo del passato, del presente , e futuro. Nelle stesse giornate, l’Alfa Romeo ORLEN F1 Team gareggerà al Gran Premio dell’Azerbaigian a Baku con la vettura di Formula 1 C42 “vestita” di una meravigliosa livrea tricolore per celebrare questo momento storico.

Alfa Romeo Tonale celebrato anche dal team Alfa Romeo F1 Orlen

Disegnata dal Centro Stile Alfa Romeo, la livrea renderà omaggio al Tonale, il primo C-SUV elettrificato del marchio. Con questo veicolo, il marchio compie un passo verso una nuova era di connettività ed elettrificazione, pur mantenendo l’impareggiabile sportività che lo ha reso un’icona globale dal 1910.

Il nuovo look è evidenziato da una copertura del motore la cui combinazione di colori è stata completamente ridisegnata. Il suo solito rosso è stato sostituito da un verde intenso, che è, insieme al Blu Misano, il colore di lancio dell’Alfa Romeo Tonale e richiama la famosa verniciatura Montreal Green.

Il cofano motore verde è contrassegnato da una linea diagonale che conferisce alla carrozzeria del veicolo un aspetto più dinamico. È qui che si trovano le parole Alfa Romeo, un richiamo all’inizio del ‘900 quando debuttarono sulle vetture da corsa delle vetture, e, appena sotto, la scritta Tonale, il modello che sta portando l’Alfa Romeo nel futuro.

Una linea bianca scende dalla sommità del cofano motore e si dirige verso l’inconfondibile “illuminazione caratteristica” dei proiettori anteriori dell’Alfa Romeo Tonale, che sono una reinterpretazione in chiave moderna del concetto “3+3” su modelli iconici come la SZ Zagato o il concetto di proteo. Lo stesso disegno crea un pattern suggestivo su tutta l’area verde e, in alto, sull’intersezione diagonale tra il verde e il bianco, spicca il mitico simbolo del “Quadrifoglio”.

Il verde diventa così un colore complementare ai colori base bianco e rosso della livrea ufficiale del C42. Questa spettacolare vettura tricolore sarà sfoggiata dai piloti Valtteri Bottas e Zhou Guanyu sul circuito cittadino di Baku, sede dell’ottava gara del Campionato del Mondo di F1.

La livrea è un autentico omaggio al design italiano dell’Alfa Romeo, che accende i cuori dei suoi appassionati fan in tutto il mondo. La passione, infatti, è sempre stata un valore fondamentale per Alfa Romeo nel corso della sua storia. Bisogna solo ricordare che è stata la prima casa automobilistica a diventare campione del mondo di Formula 1.

