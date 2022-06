Alfa Romeo Tonale: ufficiale il primo porte aperte l’11 e il 12 giugno

A partire da sabato 11 giugno, Alfa Romeo Tonale sarà disponibile per la visione e il test drive presso l’intera rete di concessionari di Alfa Romeo del nostro paese. Il primo C-SUV elettrificato del brand del Biscione è stato realizzato per offrire una guida dinamica e l’agilità tipica di una vettura dello storico marchio milanese, il tutto offrendo un’autentica esperienza di guida ibrida. Tecnologie e software all’avanguardia la rendono l’Alfa Romeo più connessa di sempre, con un sistema di infotainment completamente nuovo, pensato per offrire aggiornamenti “Over The Air” e integrazione con Amazon Alexa.

L’11 e il 12 giugno primo porte aperte per Alfa Romeo Tonale nelle concessionarie italiane

Alfa Romeo Tonale è già ordinabile nella configurazione Hybrid con motore 1.5 4 cilindri da 130 CV sulle versioni Super e Sprint. Nel frattempo, su Ti e Veloce è disponibile un motore da 160 CV. Per entrambi i livelli di potenza, il motore è abbinato al nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti con motore elettrico integrato “P2” da 48 Volt 15 kW e 55 Nm, che può spingere le ruote anche quando il motore a combustione interna è spento.

Gli stessi motori possono essere ordinati anche nella versione di lancio di “Edizione Speciale”: una versione dedicata ai primi clienti, estremamente ricca di contenuti tecnologici e connettività, caratterizzata dalla sportività tipica dell’Alfa Romeo.

Alfa Romeo ha ridefinito la propria strategia di pricing con l’obiettivo di garantire la totale trasparenza con i propri clienti attraverso un controllo diretto del prezzo e delle azioni commerciali. Il Tonale è ricco di contenuti di alta qualità in grado di soddisfare i clienti più esigenti.

L’offerta commerciale è stata resa chiara e trasparente tenendo conto del servizio clienti e della fidelizzazione. Inoltre, la proposta finanziaria di FCA Bank, con rate mensili, prevede sempre l’estensione della garanzia. Infine, con l’offerta Noleggio di LEASYS, è possibile godersi la guida senza i costi e gli oneri di possedere un’auto.

Vedremo dunque quella che sarà l’accoglienza degli italiani nei confronti di questo atteso modello che per la prima volta è stato mostrato in occasione del Salone dell’auto di Ginevra del 2019 in versione concept car.

Ricordiamo che le previsioni di Imparato per il 2022 sono di circa 20 mila unità vendute mentre dal 2023 si dovrebbe raggiungere quota 40 – 45 mila unità. Il SUV viene prodotto a Pomigliano in Campania. Le prime tre unità sono state consegnate nel corso di una cerimonia che si è svolta proprio in quello stabilimento, Sempre l’11 e il 12 dovrebbe avvenire anche le prime consegne in concessionaria. I prezzi partono da 35.500 euro al netto di sconti, promozioni e incentivi vari.

