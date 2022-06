GP d’Azerbaigian: Bottas punta a sfruttare una gara potenzialmente ‘caotica’

Il pilota dell’Alfa Romeo Valtteri Bottas spera di trarre vantaggio da una gara potenzialmente caotica al Gran Premio dell’Azerbaigian questo fine settimana. Le strade di Baku ospitano l’ottavo round del campionato del mondo di Formula 1 2022 ed è un Gran Premio che, sebbene sia ancora relativamente nuovo in calendario, ha regalato una serie di momenti memorabili e drammatici negli ultimi anni.

Bottas spera di sfruttare qualche occasione nel Gran Premio d’Azerbaigian che spesso è risultato caotico

In effetti, il 2021 si è rivelato pieno di sorprese in quanto sia Max Verstappen che Lewis Hamilton si sono ritirati mentre in altri anni abbiamo visto apparizioni a sorpresa sul podio di una miriade di piloti. Bottas spera di trarre vantaggio da qualsiasi cosa accada questo fine settimana.

Parlando in vista del weekend di gara, il pilota finlandese ha detto questo tramite l’anteprima di Alfa Romeo: “Baku è un posto con ricordi sia belli che brutti per me, quindi spero sicuramente di aggiungere qualche altro di tipo piacevole questo fine settimana. È fondamentale poter vivere un weekend senza problemi: abbiamo ottenuto dei buoni risultati nonostante alcuni problemi il venerdì, e se dovessimo risolverli, potremmo davvero vedere tutto il potenziale del nostro pacchetto.”

“Sappiamo di poter lottare per le prime posizioni quando lo facciamo e questo deve essere l’obiettivo anche qui. Questa è una pista che può produrre alcune gare caotiche, quindi dovremo essere pronti a sfruttare al meglio ogni opportunità. Potrebbe essere molto divertente domenica” ha concluso il pilota del team Alfa Romeo F1 Orlen. Vedremo dunque come andranno le cose per lui e il suo compagno di squadra Guanyu Zhou.

