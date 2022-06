Fiat Cronos Restyling: a luglio il debutto

Dopo molti mesi di attesa, Fiat Cronos restyling ottiene finalmente una data di uscita. La versione aggiornata della berlina compatta sarà presentata a luglio, come ha rivelato in un’intervista esclusiva Pablo García Leyenda, direttore commerciale di Fiat Argentina. Oltre alla modifica visiva, il veicolo adotterà il motore 1.0 Firefly per una nuova versione entry, mentre le configurazioni 1.3 riceveranno il cambio automatico di tipo CVT.

Fiat Cronos restyling: a luglio avverrà la sua presentazione

Il dirigente ha confermato il lancio di Fiat Cronos restyling a luglio, in contemporanea in Brasile e Argentina. Poiché manca ancora un po’ di tempo, il direttore commerciale del brand ha evitato di fare spoiler su quello che vedremo. Leyenda ha però affermato che otterrà nuove versioni, ma non ha specificato se ci saranno modifiche nel motore.

Le indiscrezioni finora parlano di una versione base con il 1.0 Firefly da 77 CV. Sarebbe un modo per rimediare alla fine di Grand Siena. I nostri colleghi argentini parlano anche di un 1.0 turbo da 130 CV, che ha debuttato sulla Fiat Pulse, abbinato a un cambio CVT. Tuttavia, è ancora una semplice indiscrezione.

Ciò che viene confermato, come hanno commentato in precedenza diverse fonti, è che Fiat Cronos Restyling (e l’Argo 2023) adotterà la trasmissione CVT per il 1.3 Firefly aspirato da 107 CV. Pertanto, avrà di nuovo un’opzione automatica dopo la fine delle configurazioni con il 1.8 E.torQ, che è stato interrotto in quanto non soddisfa gli standard sulle emissioni Proconve L7. Ricordiamo che Fiat Cronos viene prodotta in Argentina ed è attualmente leader nelle vendite nel mercato locale. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi giorni.

