Fiat Pulse 1.3 CVT: SUV con consumi più bassi in Brasile

Fiat Pulse è stata la grande novità della principale casa automobilistica italiana per quanto concerne il 2021. Il suo debutto sul mercato infatti è avvenuto lo scorso autunno anche se solo adesso il modello inizia ad ingranare. Basti pensare che nello scorso mese di aprile in Brasile il SUV compatto di Fiat ha venduto oltre 5 mila unità, risultando come il SUV più venduto in assoluto in quel paese.

Fiat Pulse con motore 1.3 e cambio CVT è il SUV con i consumi più bassi di tutto il Brasile

A proposito di Fiat Pulse segnaliamo che le versioni entry level dispongono del motore 1.3 Firefly Flex aspirato, la novità è stata il cambio CVT a sette velocità, che sorprende per la sua economia. Secondo un test effettuato dal sito brasiliano Quatro Rodas, la versione Drive 1.3 CVT, che di prezzo è appena sopra la versione entry level con cambio manuale, si è rivelata molto economica. Il modello in questo test ha percorso 13 km/l in città e 17,8 km/l su autostrada, il che lo rende il SUV più economico del Brasile.

La più grande differenza dalle versioni Drive e Drive CVT alle altre è il motore. Sono equipaggiate con il motore 1.3 Firefly Flex aspirato, con 107 CV e 13,7 kgfm di coppia, mentre le altre montano il nuovo motore 1.0 tre cilindri, con turbocompressore e iniezione diretta, flex, che eroga 130 cv e 20,4 kgfm (con etanolo). La trasmissione è sempre CVT con sette marce simulate.

In termini di prestazioni, il motore turbo ha risposte più veloci e l’auto è più piacevole da guidare. In accelerazione, mentre la Impetus ha fatto da 0 a 100 km/h in 9,9 secondi, la Drive ha impiegato 13,9 secondi. Il motore 1.3 ha la coppia massima erogata a 4.000 giri/min e il motore 1.0 turbo a 1.750 giri/min e quindi le accelerazioni sono più progressive nella vettura equipaggiata con il motore turbo e schiacciando di più l’acceleratore è possibile avvertire una notevole differenza tra i motori.

