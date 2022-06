Stellantis ufficializza il nuovo Fiat Doblò per lo stabilimento di Vigo

La conferma ufficiale, tanto attesa dall’industria automobilistica spagnola, è finalmente arrivata. Il gruppo Stellantis ha confermato ai suoi dipendenti di Vigo nelle scorse ore che lo stabilimento produrrà dalla sua quinta silhouette di furgoni K9, il nuovo Fiat Doblò. Questo dunque diventa il quinto veicolo commerciale leggero ad essere prodotto in quella fabbrica dopo Citroën, Peugeot, Opel e Toyota.

Ufficiale la produzione del nuovo Fiat Doblò presso lo stabilimento Stellantis di Vigo

Dopo aver distribuito modelli e investimenti in diverse fabbriche e paesi, l’azienda guidata da Carlos Tavares ha confermato che la nuova versione di questo veicolo commerciale leggero entrerà nella catena del System 2 dello stabilimento di Balaídos, in coincidenza anche con la partenza della Citroën Grand C4 SpaceTourer.

Negli ultimi mesi, sebbene il progetto non fosse stato ancora ufficialmente anticipato, lo stabilimento stava già producendo Fiat Doblò pre-serie e alcuni hanno anche iniziato a girare per lo stabilimento per piccoli test. Il nuovo furgone sarà prodotto sulla stessa piattaforma attualmente esistente, come il resto dei K9, quindi il suo arrivo non implica (come previsto) l’implementazione di una delle nuove STLA, le piattaforme industriali lanciate dal gruppo per assemblare il nuovi modelli elettrificati.

I fornitori si aspettavano già per l’estate un significativo aumento della fornitura dei loro componenti per questo veicolo, che comporta investimenti negli impianti. Tuttavia, l’assenza di conferme ufficiali e i continui scioperi dovuti alla mancanza di microchip avevano destato preoccupazione nel settore automobilistico galiziano. Insomma sicuramente una notizia interessante per Stellantis che nei prossimi anni probabilmente farà altri annunci di questo tipo. Si dice infatti che sempre in Spagna possa venire spostata la produzione delle nuove Lancia Ypsilon e Jeep Renegade.

Ti potrebbe interessare: FIAT: la principale casa automobilistica italiana lancia il Nuovo Doblò ed E-Doblò