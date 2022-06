Ram 1500 TRX: arriva una nuova versione

Ram ha annunciato oggi che sta espandendo la sua gamma di veicoli leggeri con l’aggiunta della nuova esclusiva Ram 1500 TRX Sandblast Edition 2022, offrendo agli acquirenti di pickup ad alte prestazioni una selezione ancora più ampia di contenuti esterni e interni.

E’ stata ufficialmente presentata Ram 1500 TRX Sandblast Edition 2022

“I nostri clienti vogliono distinguersi dalla massa e la nuova Ram 1500 TRX Sandblast Edition consente loro di fare proprio questo, offrendo al contempo la migliore combinazione del segmento di prestazioni, capacità e tecnologia”, ha affermato Mike Koval Jr. , CEO del marchio Ram marchio che fa parte del gruppo Stellantis. “Siamo costantemente in espansione ed esploriamo nuove idee per soddisfare le esigenze e alimentare l’immaginazione dei nostri clienti appassionati, e questo è l’ultimo esempio di come i veicoli Ram offrano funzionalità che continueranno a conquistare sempre più acquirenti”.

Ram ha collaborato con il noto appassionato di corse Ken Block per rivelare il veicolo ai suoi milioni di fan attraverso i suoi canali social. Block, che possiede un Ram 1500 TRX, ha messo alla prova il pickup la scorsa settimana a Johnson Valley in California.

Ram 1500 TRX Sandblast Edition offre agli acquirenti di pickup ad alte prestazioni una selezione ancora più ampia di contenuti esclusivi per una personalizzazione ancora maggiore e presenta una combinazione unica di tecnologia, grafica, prestazioni e aspetto esterno direttamente dalla fabbrica.

Il Ram 1500 TRX Sandblast Edition migliora il ben equipaggiato gruppo di equipaggiamento TRX di livello 2 e include un colore e una grafica esterni Mojave Sand esclusivi, ruote esclusive da 18 pollici completamente nere con possibilità di tallone, tettuccio panoramico a doppio vetro, rivestimento del letto a spruzzo, cravatta di carico -discese, gradino del letto e luce di stop a LED montata sulla cabina.

All’interno, la TRX Sandblast Edition include cuciture in rilievo Light Frost, un logo “TRX” ricamato sullo schienale del sedile, dettagli esclusivi in ​​fibra di carbonio, volante a fondo piatto in pelle e fibra di carbonio, badge esclusivo sulla console centrale, Head-up Display e un conducente schermo che presenta TRX in Mojave Sand. Le caratteristiche di sicurezza includono il cruise control adattivo, il Lane Keep Assist e la frenata di emergenza per i pedoni.

La Ram 1500 TRX Sandblast Edition del 2022 offre il collaudato e affidabile motore HEMI V-8 sovralimentato da 6,2 litri ad alte prestazioni, che offre la massima potenza per sessioni di guida.

Ti potrebbe interessare: Ram 1500 BEV: c’è chi lo immagina così