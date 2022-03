Ram 1500 TRX: velocità massima di 90 km/h in Finlandia per pagare meno tasse

Hennessy Performance ha presentato da poco la sua versione modificata del Ram 1500 TRX con il nome di Hennessy Mammoth 1000. Questo modello viene fornito con una serie di importanti modifiche che gli consentono di sviluppare 1024 CV di potenza e 1313 Nm di coppia massima. Parliamo di numeri equivalenti a quelli di una vera supercar ad alte prestazioni.

Per rendere il 1500 TRX ancora più performante, però, il preparatore con sede in Texas ha modificato il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri implementando un nuovo compressore volumetrico da 2,65 litri, aggiornando gli iniettori di carburante e installando un nuovo sistema di induzione dell’aria ad alto flusso. Ricordiamo che il pick-up di serie eroga 712 CV e 881 Nm.

Ram 1500 TRX: in Finlandia è in vendita un esemplare Hennessey con Vmax di 90 km/h

Hennessey Performance ha recentemente mostrato in azione il nuovo Mammoth 1000 in un video pubblicato su YouTube. L’esemplare in questione disponeva di una carrozzeria rivestita in Bright Yellow e aveva il pacchetto off-road Stage 2 sviluppato dallo stesso preparatore texano che comprende paraurti anteriori e posteriori esclusivi, luci a LED, kit di livellamento anteriore, nuove pedane laterali elettriche e pneumatici off-road da 37”.

Sfortunatamente, la società di tuning non ha rivelato le prestazioni dell’Hennessey Mammoth 1000, ma il Ram 1500 TRX di serie impiega 4,5 secondi per scattare da 0 a 96 km/h e raggiunge una velocità massima di 190 km/h. Il quarto di miglio viene completato in 12,9 secondi a una velocità di uscita di 174 km/h mentre i 160 km/h vengono raggiunti in 10,5 secondi.

Accanto all’Hemi V8 troviamo il cambio automatico TorqueFlite 8HP95 a 8 marce prodotto da ZF e un differenziale posteriore Dana 60 con bloccaggio elettronico e modalità Drift dedicata. Altre caratteristiche proposte sono carreggiate allargate di 15 cm, passaruota più larghi di 20,3 cm (per un totale di 228,8 cm), passo maggiore di 20 cm e lunghezza complessiva pari a 6,14 metri.

Detto ciò, un esemplare del Mammoth 1000 è in vendita presso un rivenditore finlandese. Tuttavia, alcuni interessati potrebbero rimanere delusi dalla sua velocità massima. Secondo The Drive, il Ram 1500 TRX produce 506 g/km di emissioni di CO2. Questo lo renderebbe soggetto a una tassa di importazione del 44,8%. Inoltre, ai 249.900 euro a cui è disponibile lo speciale TRX bisognerebbe aggiungere altri 111.955 euro.

Considerando che il veicolo pesa 3539 kg, però, potrebbe essere importato in Finlandia come un veicolo commerciale N2 e ciò consentirebbe di diminuire il costo della tassa. Tuttavia, bisognerà rinunciare alle pure prestazioni offerte dall’Hennessey Mammoth 1000 in quanto tale immatricolazione porterebbe all’installazione di un dispositivo che limita la velocità massima a 90 km/h.

