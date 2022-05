Ram 1500 BEV: c’è chi lo immagina così

A febbraio, Ram ha annunciato ufficialmente i suoi piani per costruire un pickup da mezza tonnellata completamente elettrico: il Ram 1500 BEV. Da allora, abbiamo ricevuto alcune immagini teaser di una versione concettuale del futuro modello che dovrebbe apparire entro la fine dell’anno. Ram utilizzerà il feedback dei clienti per portare sul mercato la versione di produzione del veicolo che debutterà nel corso del 2024.

Ecco come viene immaginato il futuro Ram 1500 BEV che debutterà nel corso del 2024

Il Ram 1500 BEV sarà affiancato da una versione Range Electric Paradigm Breaker, che dovrebbe avere un piccolo motore a combustione interna (ICE) per fungere da generatore per ricaricare le batterie ed eliminare l’ansia da autonomia per chi ha difficoltà a passare all’elettrico.

I nuovi pickup elettrificati saranno basati su un’evoluzione dell’architettura DT (denominata STLA Frame). Sarà molto simile al telaio della nuovissima architettura Grand Wagoneer/Wagoneer (WS). Utilizzando le immagini teaser, abbiamo visto numerosi artisti digitali creare le proprie interpretazioni su come sarebbe il nuovo Ram 1500 BEV.

Uno di questi artisti, Marouane Bembli ( @thesketchmonkey ) è un popolare YouTuber che ama criticare i design automobilistici nell’industria automobilistica. Nel suo ultimo video mostra la sua interpretazione su quello che potrebbe essere il primo pickup elettrico del gruppo Stellantis.

Ovviamente non sappiamo come sarà questo modello anche se non dovrebbe mancare molto alla sua rivelazione sotto forma di concept car.

Si dice infatti che nel corso dei prossimi mesi, molto probabilmente durante la prossima estate la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis potrebbe finalmente svelare il suo modello in versione concept car.

A quel punto capiremo cosa realmente aspettarci a proposito della versione di produzione che però arriverà solo nel corso del 2024.

