Maserati MC20 Cielo: la World Premiere | Video

La casa del “tridente” ha diffuso il video della prima mondiale della nuova Maserati MC20 Cielo, che declina in versione spider l’omonima coupé, già ben nota agli appassionati. Nel filmato si possono ammirare i momenti salienti della World Premiere, che è stata ipnotizzante. A bordo, il conduttore televisivo Nicki Shields e Davide Grasso, amministratore delegato del marchio modenese. La visione del modello è stata come l’apparizione di una stella che ha illuminato la sfera celeste nel buio della notte. Non poteva che essere così, per un simile gioiello.

La Maserati MC20 Cielo è già entrata nel cuore della gente. I suoi lineamenti piacciono, facendone una vettura unica nel suo genere. Questa supercar allarga la gamma operativa della versione chiusa, aggiungendo le note di piacere elargite dalle auto scoperte. Anche se il peso è cresciuto di circa 65 chilogrammi rispetto all’altra, la minima perdita in termini di riscontri cronometrici viene ampiamente compensata da un piacere di guida ancora più immersivo, per un’esperienza olistica impossibile da dimenticare.

L’innesto del tettuccio in vetro retrattile elettrocromatico è perfettamente riuscito nella tela grafica generale. Così non si notano stonature. Tutto sembra fluire in modo armonico, regalando al modello una diversa carica espressiva, altrettanto esaltante. Per trasformare la vettura da chiusa ad aperta bastano 12 secondi. Gli occupanti, inoltre, possono (con un input elettrico) trasformare il vetro del tetto da trasparente a completamente opaco, in un istante, giovandosi della tecnologia Pdlc (Polymer Dispersed Liquid Crystal). Un bel ventaglio di scelta per chi ama vivere un contatto mutevole e ad ampio raggio con il mondo circostante.

Maserati MC20 Cielo: il nuovo volto della Dolce Vita

La Maserati MC20 sembra naturalmente predisposta alla bellezza, in tutte le possibili declinazioni. Il merito è di una base pulita e proporzionata nella sua trama iniziale. Qui, alla sigla del modello, si aggiunge il suffisso Cielo, per sottolineare il fatto di essere in presenza di un modello votato al piacere di guida en plein-air. Come sulla coupé, anche in questo caso la spinta fa capo al motore V6 Nettuno: un cuore biturbo da 3 litri di cilindrata, che eroga una potenza massima di 630 cavalli a 7500 giri al minuto, con un picco di coppia di 730 Nm fra 3000 e 5500 giri al minuto.

Questo vulcano energetico si abbina a un cambio a doppia frizione a otto rapporti. Ne deriva un quadro prestazionale votato all’eccellenza. Tre cifre bastano ad illustrare il suo potenziale: accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi, da 0 a 200 km/h in 9.2 secondi, velocità massima nell’ordine dei 320 km/h. La Maserati MC20 Cielo regala un perfetto mix di sportività e lusso. Il telaio in fibra di carbonio concorre in modo importante alle sue doti dinamiche, offrendo un mix prezioso di leggerezza e rigidità torsionale senza compromessi. Di grande effetto, specie per una spider come lei, il sistema di apertura a farfalla delle portiere, in linea con quanto già visto sulla coupé. Una soluzione non solo scenografica, ma anche funzionale ad un più agevole accesso all’abitacolo.

Il grande lunotto inclinato della versione chiusa lascia qui il posto a un elemento verticale di piccole dimensioni. Fra le pinne di raccordo, al centro del cofano motore della Maserati MC20 Cielo, fa la sua comparsa una gigantesca decalcomania del glorioso tridente, realizzata in titanio opaco. Per i patiti delle performance, sono disponibili dei cerchi in carbonio, che consentono di risparmiare un totale di 30 chilogrammi. La raffinata eleganza di questa supercar open air nasce dall’assenza di elementi di disturbo e dalla mancanza di concessioni per le stravaganze. Qui tutto ha un senso. Ottime le doti aerodinamiche, sia con il tetto aperto che con il tetto chiuso, grazie agli attenti studi condotti dagli ingegneri in galleria del vento. Ne deriva un’auto bella e funzionale, che interpreta al meglio il fascino e l’essenza della creatività. A voi il video della World Premiere. Buona visione!