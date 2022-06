Nuova Fiat Punto: c’è chi la immagina così [Render]

In passato si è parlato tanto di una nuova Fiat Punto. L’auto sembrava sul punto di tornare ma in realtà sembra che le cose andranno diversamente. Infatti il responsabile del marchio Fiat a livello globale Olivier Francois ha dichiarato che Fiat porterà sul mercato nel 2024 una vettura che si andrà a collocare nello stesso segmento di mercato in cui fino al 2018 la principale casa italiana era assoluta protagonista con la Punto, ma il nuovo modello avrà un nome diverso da quella auto e anche il look sarà completamente differente.

Ecco come viene immaginata la nuova Fiat Punto che probabilmente non arriverà

Si parla infatti della possibilità che per questa auto venga usato il nome di nuova Fiat Panda anche se non si può nemmeno escludere che alla fine venga utilizzato un altro nome. Dunque sembra davvero improbabile che nel futuro prossimo rivedremo una nuova Fiat Punto sul mercato.

Nonostante ciò sono in tanti a chiedere a gran voce il ritorno di questo modello sul mercato. A proposito di questa auto, qui vi proponiamo un render di qualche tempo fa che prova ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di una nuova generazione del celebre modello. Si tratta dell’opera dell’artista digitale Krzysztof Matysek.

Questo render immagina l’auto di Fiat come una sorta di incrocio tra una hatchback e un crossover. Un’ipotesi molto convincente se si considera che ormai il mercato va verso questo tipo di auto. Non a caso pare che l’erede di questa auto dovrebbe ispirarsi nel design alla concept Fiat Centoventi. Questo significa che avrà linee ancora più squadrate rispetto a quelle che vediamo in questo render. In ogni caso questa suggestiva ipotesi ci dà la possibilità di farci un’idea di come potrebbe essere la futura erede di Punto.

