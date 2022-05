Jeep Wrangler: richiamate alcune unità, ecco cosa sta accadendo

Stellantis ha comunicato il richiamo di alcuni unità di Jeep Wrangler (JL) del 2022 per un problema che potrebbe causare il mancato funzionamento delle luci di posizione laterali. Il motivo è dovuto a un cablaggio del gruppo fanale posteriore incompatibile. Tali veicoli interessati non soddisfano i requisiti dello standard federale per la sicurezza dei veicoli a motore (FMVSS) n. 108, “Lampade, dispositivi riflettenti e apparecchiature associate”.

Richiamate alcune unità di Jeep Wrangler negli USA

Il periodo sospetto è iniziato mercoledì 12 gennaio 2022, quando i gruppi di cablaggio e fanali posteriori incompatibili sono stati introdotti nella produzione del veicolo e si è concluso mercoledì 16 marzo 2022, quando i componenti incompatibili non sono stati più utilizzati nella produzione del veicolo. I registri di produzione dei modelli sono stati utilizzati per identificare il periodo sospetto e i veicoli interessati.

Secondo FCA US, LLC solo 15 Jeep Wrangler sono interessate dal problema. Veicoli simili non inclusi nel richiamo sono stati costruiti prima o dopo il periodo sospetto, con componenti compatibili, oppure sono stati riparati prima del richiamo. Il rimedio è sostituire i gruppi fanali posteriori e aggiornare la configurazione del veicolo per garantire che i requisiti di illuminazione FMVSS #108 siano soddisfatti. Questo richiamo non è correlato a un difetto di un componente, ma piuttosto a un errore di specifica FCA US Engineering per il cablaggio.

FCA US LLC sostituirà gratuitamente i gruppi ottici posteriori. Le lettere di notifica al proprietario dovrebbero essere inviate per posta venerdì 1 luglio 2022. I proprietari possono contattare il servizio clienti di FCA US, LLC al numero 1-800-853-1403. Il numero di FCA US, LLC per questo richiamo è Z43. Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui arrivino ulteriori comunicazioni a proposito di questo richiamo.

