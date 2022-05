Maserati MC20 Cielo Folgore: la variante sarà realtà

Il debutto in società della nuova Maserati MC20 Cielo nelle scorse ore ha suscitato indubbiamente molto interesse. Dopo numerose voci, foto spia e persino anticipazioni ufficiali, l’alternativa convertibile all’MC20 si è concretizzata. L’auto più costosa venduta da Stellantis è stata presentata a Modena. L’auto si caratterizza per il tetto retrattile e per la presenza del potente motore a benzina V6 da 3,0 litri chiamato Nettuno che sviluppa 630 CV e 730 Nm di coppia massima.

Maserati MC20 Cielo Folgore si farà e sarà la prima ad arrivare

Si tratta di una supercar che, oltre al design, vanta tecnologia e prestazioni di altissimo livello. Un modello che sarà pronto a prendere d’assalto le concessionarie nel 2023 e porta con orgoglio il marchio del “Made in Italy”. Anche la nuova MC20 Cielo sarà pronta per l’elettrificazione. La Maserati MC20 Cielo Folgore sarà realtà. Ci sarà una variante 100% elettrica.

Parlando a un media specializzato britannico, lo stesso Federico Landini, Vehicle Line Executive di Maserati, ha confermato che la variante elettrica della nuova MC20 Cielo arriverà sul mercato. Un modello di punta che mostrerà di quanto è capace la casa del Tridente nel campo della mobilità elettrica. È importante ricordare che da tempo si parla della Maserati MC20 Folgore. Tuttavia, a quel tempo, solo il veicolo in formato coupé era sotto i riflettori.

Landini ha fatto un ulteriore passo avanti e, oltre a confermare il futuro arrivo della Maserati MC20 Cielo Folgore, ha evidenziato che la MC20 100% elettrica vedrà la luce prima come cabriolet e, successivamente, sarà proposta con carrozzeria Coupé: «La BEV (Battery Electric Car) arriverà prima come Cielo. Stiamo lavorando sulla coupé, ma la Cielo si adatta alla BEV nel modo migliore”. Al momento il dirigente di Maserati non ha voluto specificare i dettagli tecnici relativi alla MC20 decappottabile con meccanica completamente elettrica.

Ciò che Landini ha sottolineato è che la MC20 Cielo elettrica condividerà la tecnologia Folgore con la Maserati GranTurismo elettrica, un modello che sarà introdotto nel prossimo anno 2023. Nel recente passato Francesco Tonon, Head of Product Planning di Maserati, ha assicurato che la GranTurismo Folgore avrà più di 1.000 cavalli e sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. Vedremo dunque nei prossimi mesi quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello della casa automobilistica del Tridente.

Ti potrebbe interessare: Maserati MC20 Cielo è stata svelata:ecco le prime immagini ufficiali