Nuova Maserati MCPURA: equazione perfetta fra performance ed eleganza

Il Costruttore del Tridente ha svelato al Goodwood Festival of Speed 2025 la nuova Maserati MCPURA, ovvero un modello che incarna al meglio l’espressione di pura essenza, di energia e prestazioni tipiche del costruttore modenese su base MC20. Come quindi accennato, la nuova MCPURA deriva dalla MC20 che già nel 2020 aveva inaugurato una vera e propria nuova fase per il Costruttore del Tridente. Di conseguenza la Maserati MCPURA riprende proprio lo spirito della nota MC20, amplificandolo fino a raggiungere un approccio più intenso e raffinato.

Al centro della rivisitazione del modello c’è un nuovo schema stilistico che si concentra su piccole modifiche estetiche, sull’utilizzo di materiali differenti e su nuove finiture per gli interni. Al centro di tutto rimane comunque il propulsore V6 Nettuno capace di 630 cavalli di potenza. Viene trasmessa così una necessaria idea di eleganza e di valori prestazionali esaltanti.

In questo modo la nuova Maserati MCPURA si fa portatrice pura di eleganza, carattere ed emozione. Partendo già dal nome che svela le caratteristiche di un modello pensato per mettere al centro i valori più autentici del Costruttore del Tridente, per questo motivo la campagna di lancio ha introdotto già una formula unica: E = MC PURA. Un’iperbole potente, ispirata alla teoria della relatività di Einstein, che celebra un’energia capace di moltiplicarsi fino a diventare pura espressione di eccellenza. “Entrambe le versioni disponibili, Coupé e Cielo, nascono nel nostro storico stabilimento di Modena, dove da quasi 90 anni batte il cuore del Tridente. Qui si svolge l’intero processo produttivo di MCPURA”, ha detto Santo Ficili che è COO di Maserati.

La palette di colori tra i quali scegliere quelli della Maserati MCPURA introduce tinte fortemente evocative

La nuova Maserati MCPURA è stata presentata puntando su una carrozzeria proposta in tinta Ai Aqua Rainbow, proposta dallo studio del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, disponibile in versione opaca per la Coupé e lucida per la variante scoperta Cielo. Si tratta di un blu che cambia alla luce del sole producendo un tipico effetto arcobaleno; fortemente ispirato al prisma, realizza una colorazione unica e pura.

Il Tridente disposto sulla calandra e sul montante posteriore, e la denominazione del modello disponibile su entrambe le fiancate MCPURA, vengono proposte in colorazione magenta e blu micalizzato, rendendo l’abbinamento ancora più elegante. Il logo, nella stessa tinta, è ripreso anche al centro dei cerchi ruota che presentano una specifica finitura brunita diamantata. In contrasto con le rispettive tipologie di carrozzeria della nuova Maserati MCPURA, i dettagli sono lucidi sulla Coupé e opachi sulla Cielo. Infine, a caratterizzare entrambe le vetture sono i sedili in Alcantara Ice, lavorati al laser per esaltare il Tridente con un’estetica inedita. L’immagine che ne risulta è quindi al tempo stesso futuristica e sportiva; la lavorazione “laser” conferisce tridimensionalità, creando un connubio tra l’eleganza sportiva dell’Alcantara.

I colori disponibili per la carrozzeria della nuova Maserati MCPURA sono accattivanti ed evocativi. Si compongono, infatti, di una selezione di tinte progettate per questo specifico modello richiamando però lo spirito italiano e la tradizione iconica del marchio. Tra le colorazioni inedite troviamo il Devil Orange, un mix di vibrante energia e audacia, e gli eleganti Verde Royale Metallizzato a doppio strato e il Night Interaction, due tonalità sofisticate e lussuose che sottolineano il ruolo della MCPURA come nuova portabandiera del marchio Maserati, emblema del lusso italiano nel mondo. La palette di colori è stata quindi ulteriormente ampliata, anche grazie alle molteplici possibilità di personalizzazione offerte dal programma Maserati Fuoriserie, che include oltre trenta tinte di carrozzeria, pastello, metallizzate, a tre strati, a quattro strati o opache.

Destinataria di caratteristiche uniche

Sulla Maserati MCPURA vengono mantenute le caratteristiche preponderanti della MC20. Rimane la caratterizzazione Coupé e Cielo, così come la carrozzeria in fibra di carbonio, la disponibilità del propulsore V6 Nettuno, il tetto in vetro retrattile (per la Cielo) e la caratteristica apertura delle portiere. La monoscocca in fibra di carbonio coniuga rigidità e leggerezza, tanto da consentire un peso complessivo inferiore ai 1.500 kg che in accordo con i 630 cavalli di potenza, si posiziona al vertice della categoria in virtù di un rapporto peso/potenza pari a 2,33 kg/CV.

D’altronde la potenza arriva dal V6 Nettuno, un sistema di propulsore coperto da brevetti internazionali e prodotto completamente da Maserati. Si tratta di un’unità da 3.0 litri capace di 630 cavalli di potenza e 720 Nm di coppia, disponibile già a partire da 3.000 giri al minuto. Il rapporto cavalli/litro è pari a un eccellente 210 CV/litro.Il segreto di questo motore risiede nell’innovativo sistema di combustione a precamera con doppia candela. con tecnologia derivata dalla Formula 1.

La nuova Maserati MCPURA viene prodotta nello storico stabilimento Maserati di Viale Ciro Menotti a Modena, dove, oltre al motore Nettuno, vengono prodotte già la GT2 Stradale e, dal quarto trimestre del 2025, le GranTurismo e GranCabrio.