Maserati MC20: alcune unità richiamate per un problema

Le luci dei freni sono una parte davvero importante di qualsiasi veicolo. Tanto che non solo devono funzionare, ma devono funzionare esattamente come previsto. E sembra che in alcune unità della sportiva Maserati MC20 non lo facciano come dovrebbero.

Richiamo per 56 unità di Maserati MC20

La casa automobilistica del tridente sa bene che le luci dei freni non sono esclusivamente un elemento di design, ma che devono essere perfettamente funzionanti e legali.

Per questo la casa italiana è stata costretta a dover ritirare ben 56 unità della sua imponente Maserati MC20 per l’utilizzo di fanali posteriori che lampeggiano quando si preme il pedale del freno. E secondo la National Highway Traffic Safety Administration, questo potrebbe confondere i conducenti delle altre auto, aumentando le possibilità di avere un incidente.

Questo guasto alle luci posteriori della vettura sportiva italiana è stato notato per la prima volta lo scorso febbraio, quando Maserati ha scoperto il problema in due dei suoi veicoli durante un test drive all’interno della fabbrica del tridente. Il produttore che fa parte del gruppo Stellantis ha subito aperto un’indagine interna per trovare l’errore.

Questa indagine sulle luci dei freni della Maserati MC20 si è concentrata direttamente sui suoi fornitori diretti. Il costruttore italiano ha scoperto che i due veicoli in cui era stata rilevata l’anomalia avevano entrambi lo stesso difetto. Questi contenevano circuiti stampati con un transistor MOSFET alternativo, che sfarfalla in determinate condizioni durante la frenata.

Utilizzando i suoi registri di produzione, Maserati ha stabilito che le parti difettose erano state collocate su unità Maserati MC20 prodotte tra il 5 novembre 2021 e l’8 febbraio 2022. Nello specifico, in quel lasso di tempo, 56 unità hanno lasciato i suoi impianti, e sono proprio questi che dovranno ricevere questa riparazione.

A partire dal 3 giugno la casa automobilistica del tridente contatterà i proprietari dei modelli interessati che si dovranno recare presso un rivenditore ufficiale. E una volta lì, ogni unità verrà ispezionata e dovrà subirà un cambio di luci posteriori se necessario. Come avviene sempre in questi casi, le riparazioni verranno eseguite gratuitamente ed eviteranno il problema in maniera definitiva.

