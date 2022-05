Dodge potrebbe portare sul mercato un B-SUV elettrico?

Dodge ad agosto lancerà sul mercato la nuova Hornet che sarà una sorta di clone di Alfa Romeo Tonale. Questo modello però potrebbe non essere l’unica novità per la casa automobilistica americana di Muscle car che inevitabilmente dovrà elettrificare la sua gamma. Secondo i soliti bene informati non si può escludere che in futuro arrivi pure un B-SUV elettrico sulla base del futuro B-SUV di Jeep che sarà realizzato in Polonia. Questo modello si potrebbe chiamare nuova Dart.

Dodge B-SUV: anche la casa americana si tufferà nel redditizio segmento dei B-SUV?

Il famoso artista digitale Kleber Silva ( @KDesignAG ), ha trasformato la Jeep B-SUV, mostrata da Stellantis con le prime immagini teaser lo scorso 1 marzo, in una Dodge utilizzando elementi stilistici della precedente Dodge Dart dal 2013 al 2016. Sorprendentemente, lo stile del Dart si fonde davvero bene con le linee del corpo della Jeep.

Onestamente non sappiamo se davvero Dodge abbia intenzione di portare sul mercato un modello così compatto. Considerato che il raggio di azione di questo brand è limitato al Nord e Centro America, sembra più probabile che sotto le dimensioni della nuova Dodge Hornet non si scenda. Tuttavia mai dire mai.

Considerato che il gruppo Stellantis ha intenzione di elettrificare completamente le gamme dei suoi brand da qui al 2030 non si escludono sorprese. Un modello di questo tipo infatti sarebbe facile da realizzare potendo essere realizzato come una sorta di gemello del futuro B-SUV di Jeep.

Vedremo dunque in proposito se arriverà qualche conferma sulla possibilità che nei prossimi anni la casa americana di Stellantis preveda di arricchire la sua gamma con un modello di questo tipo o se invece opterà per altre tipologie di veicoli.

